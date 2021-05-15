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Haberler Galeri Hastalıkla savaşan Seren Serengil'in son hali korkuttu! Seren Serengil Photoshop'la bile bir deri bir kemik görüntüsünden kurtulamadı!
Giriş Tarihi: 15.05.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 15:57

Hastalıkla savaşan 'in son hali korkuttu! Photoshop'la bile bir deri bir kemik görüntüsünden kurtulamadı!

"" programında sunuculuk yapan 'in son dönemde sağlık sorunlarıyla başı dertte. Zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçiren, ardından hızla kilo vermeye başlayan , 46 kiloya kadar düşmüştü. Dumping Sendromuna yakalanan Serengil, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyerek hayranlarını korkutmuştu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bir deri bir kemik kaldığı görülen Serengil'in son paylaşımı da olay oldu. Serengil, kalça protezi yaptırdığını iddiasına da yanıt verdi.

Hastalıkla savaşan Seren Serengil'in son hali korkuttu! Seren Serengil Photoshop'la bile bir deri bir kemik görüntüsünden kurtulamadı!

"" programında sunuculuk yapan 'in son dönemde sağlık sorunlarıyla başı dertte. Zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçiren, ardından hızla kilo vermeye başlayan , 46 kiloya kadar düşmüştü.

Hastalıkla savaşan Seren Serengil'in son hali korkuttu! Seren Serengil Photoshop'la bile bir deri bir kemik görüntüsünden kurtulamadı!

Dumping sendromuna yakalanan Serengil, son yaptığı paylaşımlarda adeta bir deri bir kemik kalmıştı.

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Hastalıkla savaşan Seren Serengil'in son hali korkuttu! Seren Serengil Photoshop'la bile bir deri bir kemik görüntüsünden kurtulamadı!

kendisine gelen yorumlara "Elimde değil 4 kg yağ kalmış ve bu çok tehlikeli yiyorum da ama zayıflıyorum" yanıtını vermişti.

Hastalıkla savaşan Seren Serengil'in son hali korkuttu! Seren Serengil Photoshop'la bile bir deri bir kemik görüntüsünden kurtulamadı!

"NARKOZ ALABİLSEM..."

Son olarak kendi mayo markasını çıkaran ünlü isim tanıtımını da kendi yaptı. Photoshop yapmakla suçlanan Serengil'e yorum yağdı.

Hastalıkla savaşan Seren Serengil'in son hali korkuttu! Seren Serengil Photoshop'la bile bir deri bir kemik görüntüsünden kurtulamadı!

Bir takipçisi Serengil'e "Niye tümden çektirmiyorsun Seren? Komik olmuş böyle. Bir de kalça protezi yaptırdı diyorlar doğru mu? Çok zayıfladığın için dümdüz olmuş diye duydum" yorumunda bulundu.

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