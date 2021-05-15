Hastalıkla savaşan Seren Serengil'in son hali korkuttu! Seren Serengil Photoshop'la bile bir deri bir kemik görüntüsünden kurtulamadı!

"Söylemezsem Olmaz" programında sunuculuk yapan Seren Serengil'in son dönemde sağlık sorunlarıyla başı dertte. Zayıflık uğruna 2016 yılında mide ameliyatı geçiren, ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, 46 kiloya kadar düşmüştü. Dumping Sendromuna yakalanan Serengil, "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyerek hayranlarını korkutmuştu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bir deri bir kemik kaldığı görülen Serengil'in son paylaşımı da olay oldu. Serengil, kalça protezi yaptırdığını iddiasına da yanıt verdi.