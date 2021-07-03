Hastane odasından paylaşan Seren Serengil'in son hali korkuttu! Zayıflık uğruna bıçak altına yatan Seren Serengil bin pişman!

Seren Serengil'in zayıflık uğruna bıçak altına yatmasının ardından yaşadığı sağlık problemlerinin ardı arkası kesilmiyor. Mide küçültme ve gastrik bypass ameliyatı geçiren Serengil, ameliyat sonrası hızla kilo vermeye başlamıştı. Kilo vermesi durdurulamayan Serengil, 70 kilodan 46 kiloya kadar düşmüştü. Dumping Sendromuna yakalanan Seren Serengil, şimdilerde yeniden kilo almak için çabalıyor. Son olarak hastane odasından bir fotoğraf paylaşan ünlü isim, sevenlerini korkuttu. Seren Serengil, "'Şu an bana 100 kilo olacaksın, eskiye dön' deseler koşa koşa dönerdim" sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.