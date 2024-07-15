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Haberler Galeri Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah bitti demeden bitmez!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 14:51 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 15:21

Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah bitti demeden bitmez!

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda önceki gün konser veren İbrahim Tatlıses, ciddi bir ameliyat geçireceğini açıklayarak, "Kalp kapakçığım değişecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin" demişti. Operasyon geçiren Tatlıses, yoğun bakımdan çıkıp, normal odaya alınmıştı. Sanatçıyı hastanede ailesinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmamıştı. Son olarak 72 yaşındaki Tatlıses hastaneden taburcu oldu. Gözyaşlarını tutamayan Tatlıses, "Allah bitti demeden bitmez" dedi.

Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah bitti demeden bitmez!

72 yaşındaki İbrahim Tatlıses geçen akşam Harbiye Açıkhava'daki konserinde kalp ameliyatı olacağını açıklayarak helallik istemişti.

Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah bitti demeden bitmez!

İbrahim Tatlıses önceki gün ameliyat oldu. Anjiyo yapılan Tatlıses'in iki kalp damarının da tıkanık olduğu tespit edildi.

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Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah bitti demeden bitmez!

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Ardından operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti. Sanatçının eski eşleri Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız'ın yanı sıra çocukları Ahmet Tatlıses, İdo Tatlıses, Zübeyde Melek Akkaş ve Elif Ada Tatlıses de bu süreçte hastaneden bir an olsun ayrılmadı.

Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah bitti demeden bitmez!

RİSKLİ AMELİYAT SONRASI İBRAHİM TATLISES'TEN İLK FOTOĞRAF

Ziyaretçiler arasındaki Erol Köse, sanatçı ile fotoğraf çektirdi. İbrahim Tatlıses'in ise birkaç güne taburcu olacağı öğrenildi.

Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah bitti demeden bitmez!

"MAŞALLAHI VAR, TAŞ GİBİ TAŞ"

İbrahim Tatlıses'i ziyaret eden Aydemir Akbaş ise "Çok iyi, maşallahı var. Taş gibi taş, Allah ona şifa versin. Ben de kanseri yendim, tüm sonuçlarım temiz çıktı. Ama şu bel fıtığını yenemedim. Fizyoterapiye gidiyorum" dedi.

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