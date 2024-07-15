Hastaneden taburcu olan İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Allah bitti demeden bitmez!

"MAŞALLAHI VAR, TAŞ GİBİ TAŞ"

İbrahim Tatlıses'i ziyaret eden Aydemir Akbaş ise "Çok iyi, maşallahı var. Taş gibi taş, Allah ona şifa versin. Ben de kanseri yendim, tüm sonuçlarım temiz çıktı. Ama şu bel fıtığını yenemedim. Fizyoterapiye gidiyorum" dedi.