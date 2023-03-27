Giriş Tarihi: 27.03.2023 06:12
Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
06:17
Hatay'a giden ünlü sunucu Esra Erol: Sizi unutmadık unutmayacağız
6 Şubat'ta meydana gelen asrın felakti olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ünlü isimler de deprem bölgesine akın etti. Bu isimlerden biri de ünlü sunucu Esra Erol... Esra Erol, Hatay'da depremzedeler ile bir araya geldi. Depremin ilk gününden itibaren yardım faaliyetlerini sürdüren Esra Erol, gönülleri fethetti. Depremzedelerin yaralarını sarmak için elinden geleni yapan ünlü sunucu, son paylaşımıyla takdir topladı.