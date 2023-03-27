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Haberler Galeri Hatay'a giden ünlü sunucu Esra Erol: Sizi unutmadık unutmayacağız
Giriş Tarihi: 27.03.2023 06:12 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 06:17

Hatay'a giden ünlü sunucu Esra Erol: Sizi unutmadık unutmayacağız

6 Şubat'ta meydana gelen asrın felakti olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ünlü isimler de deprem bölgesine akın etti. Bu isimlerden biri de ünlü sunucu Esra Erol... Esra Erol, Hatay'da depremzedeler ile bir araya geldi. Depremin ilk gününden itibaren yardım faaliyetlerini sürdüren Esra Erol, gönülleri fethetti. Depremzedelerin yaralarını sarmak için elinden geleni yapan ünlü sunucu, son paylaşımıyla takdir topladı.

Hatay’a giden ünlü sunucu Esra Erol: Sizi unutmadık unutmayacağız

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen depremlerinde ardından deprem bölgelerine yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor. Sunucu Esra Erol Özbir, deprem bölgelerinden biri olan Hatay'a gitti.

Hatay’a giden ünlü sunucu Esra Erol: Sizi unutmadık unutmayacağız

Depremzedeler ile bir araya gelen Erol, sosyal medya hesabından deprem bölgesinde yaşadıklarını dile getirdi.

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Hatay’a giden ünlü sunucu Esra Erol: Sizi unutmadık unutmayacağız

Esra Erol, 93 yaşındaki bir kadın ile çekilmiş fotoğrafını şu notla paylaştı:

"Acıların gözlerden okunduğu bir kelime ile süzülen yaşların arasında bu sıcak anları kahkahaları da yaşadık. Yaşının 93 olduğunun istemiyormuş. Soranlara "Yaşımın 75 olduğunu söyle" diye tembihledi. "Hayat dolu pembeli kadınım"

Hatay’a giden ünlü sunucu Esra Erol: Sizi unutmadık unutmayacağız

Programı aracılığıyla deprem bölgesindeki vatandaşların günlük ihtiyaçlarına yönelik bir yardım çağrısında bulunduğunu belirten Erol, şu ifadeleri kullandı: "Sizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.

Hatay’a giden ünlü sunucu Esra Erol: Sizi unutmadık unutmayacağız

Ünlü sunucunun bu paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı.

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