Hatay’a giden ünlü sunucu Esra Erol: Sizi unutmadık unutmayacağız

Esra Erol, 93 yaşındaki bir kadın ile çekilmiş fotoğrafını şu notla paylaştı:

"Acıların gözlerden okunduğu bir kelime ile süzülen yaşların arasında bu sıcak anları kahkahaları da yaşadık. Yaşının 93 olduğunun istemiyormuş. Soranlara "Yaşımın 75 olduğunu söyle" diye tembihledi. "Hayat dolu pembeli kadınım"