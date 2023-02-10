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Haberler Galeri Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın duygulandıran videosu ortaya çıktı! "Az yaşayacağımı düşünüyorum"
Giriş Tarihi: 10.02.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 13:47

Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın duygulandıran videosu ortaya çıktı! "Az yaşayacağımı düşünüyorum"

Çektiği yemek videoları ile ünlenen fenomen Taha Duymaz'ın Hatay'da göçük altında kaldığı haberini ablası Semiha Duymaz gözyaşlarıyla duyurmuş ve yardım istemişti. Hatay'da akrabalarının evinde enkaz altında kalan genç fenomen Taha Duymaz'ı bulmak için Dilan Polat adeta seferber oldu. Depremin yıktığı kentlerden olan Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın akıbeti de sevenleri tarafından merak ediliyor. Sosyal medya fenomeni Ümran Avcu, herkesin merakla enkazdan çıkması için seferber olduğu Taha Duymaz'ın duygulandıran videosunu yayınladı. İşte 1 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Taha Duymaz'ın yürek sızlatan videosu.

Hatay’da enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın duygulandıran videosu ortaya çıktı! Az yaşayacağımı düşünüyorum

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 şubat sabaha karşı saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 30 saniye süren deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedildi. Saat 13.24 sıralarında 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldi. Büyük yıkımların olduğu iki depremin ardından kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

Hatay’da enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın duygulandıran videosu ortaya çıktı! Az yaşayacağımı düşünüyorum

Hatay'da, yaşadığı köyde kendi imkanları ile sosyal medyada yemek videoları çekerek yayınlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldı. 1 milyon kişinin takip ettiği ve paylaşımlarıyla gönülleri fetheden Taha Duymaz'ın hayatta olup olmadığı merak konusu oldu.

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Hatay’da enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın duygulandıran videosu ortaya çıktı! Az yaşayacağımı düşünüyorum

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kardeşinin ailesiyle birlikte göçük altında kaldığını paylaşmıştı. Peş peşe mesajlar yayınlayan Semiha, ağlayarak kardeşleri için yardım istemişti.

Hatay’da enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın duygulandıran videosu ortaya çıktı! Az yaşayacağımı düşünüyorum

Enkaz altındaki Taha Duymaz'ın akıbeti sevenleri tarafından merak ediliyor.

Hatay’da enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın duygulandıran videosu ortaya çıktı! Az yaşayacağımı düşünüyorum

Sosyal medya fenomeni Ümran Avcı, herkesin merakla enkazdan çıkması için seferber olduğu Taha Duymaz'ın duygulandıran videosunu yayınladı.

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