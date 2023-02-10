Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın duygulandıran videosu ortaya çıktı! "Az yaşayacağımı düşünüyorum"

Hatay'da, yaşadığı köyde kendi imkanları ile sosyal medyada yemek videoları çekerek yayınlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuşan Taha Duymaz'ın yaşanan deprem felaketinde ailesi ile birlikte akrabalarının evinde enkaz altında kaldı. 1 milyon kişinin takip ettiği ve paylaşımlarıyla gönülleri fetheden Taha Duymaz'ın hayatta olup olmadığı merak konusu oldu.