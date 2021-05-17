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Haberler Galeri Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Can büyüdü! Hatice Şendil'in oğlu Can'ı görenler "Tıpkı annesi" demeden edemedi...
Giriş Tarihi: 17.05.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 12:40

ve 'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Can büyüdü! 'in oğlu Can'ı görenler "Tıpkı annesi" demeden edemedi...

Oyuncu çift ile , Karadağlar dizisinin setinde tanışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 2015 yılında ise gösterişli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden Can adında bir oğulları olan Sağyaşar ailesi, sevimli aile pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor. ve Burak Sağyaşar, oğulları Can'ı ise gözlerden uzak büyütüyor. Gözde ikili, dün 4 yaşına basan oğullarının doğum gününü kutladı. Can'ın son hali dikkat çekerken, annesine benzerliği de gözlerden kaçmadı...

Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Can büyüdü! Hatice Şendil'in oğlu Can'ı görenler Tıpkı annesi demeden edemedi...

Oyuncu çift ile , Karadağlar dizisinin setinde tanışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 2015 yılında ise gösterişli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.

Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Can büyüdü! Hatice Şendil'in oğlu Can'ı görenler Tıpkı annesi demeden edemedi...

Mutlu evliliklerinden Can adında bir oğulları olan Sağyaşar ailesi, sevimli aile pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor.

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Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Can büyüdü! Hatice Şendil'in oğlu Can'ı görenler Tıpkı annesi demeden edemedi...

CAN 4 YAŞINDA

Mutlu evlilikleri süren çiftin oğulları, 4 yaşına bastı. İkili, çocuklarının doğum gününü organize ettikleri sürpriz bir parti ile kutladı.

Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Can büyüdü! Hatice Şendil'in oğlu Can'ı görenler Tıpkı annesi demeden edemedi...

Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlayan Sağyaşar, gönderisine, "Can'ım oğlum bugün 4 yaşında!" notunu düştü.

Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Can büyüdü! Hatice Şendil'in oğlu Can'ı görenler Tıpkı annesi demeden edemedi...

37 yaşındaki Şendil de aynı kareyi Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi.

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