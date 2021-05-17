Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğulları Can büyüdü! Hatice Şendil'in oğlu Can'ı görenler Tıpkı annesi demeden edemedi...

Oyuncu çift Hatice Şendil ile Burak Sağyaşar, Karadağlar dizisinin setinde tanışmış ve aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, 2015 yılında ise gösterişli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden Can adında bir oğulları olan Sağyaşar ailesi, sevimli aile pozlarıyla sosyal medyada dikkat çekiyor. Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar, oğulları Can'ı ise gözlerden uzak büyütüyor. Gözde ikili, dün 4 yaşına basan oğullarının doğum gününü kutladı. Can'ın son hali dikkat çekerken, annesine benzerliği de gözlerden kaçmadı...