Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Havva Öztel kumlara sere serpe uzandı! Aleyna Tilki'nin Dubai tatilden cüretkar pozlar!
Giriş Tarihi: 16.11.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 10:23

Havva Öztel kumlara sere serpe uzandı! Aleyna Tilki'nin Dubai tatilden cüretkar pozlar!

Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla büyük çıkış yakalamıştı. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı son olarak annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile yorgunluk atmak için Dubai tatiline çıktı. Aleyna Tilki'nin çöl paylaşımı büyük ilgi görürken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in çöl kumları üstündeki cüretkar pozları sosyal medyayı salladı. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile verdiği çöl pozları...

Havva Öztel kumlara sere serpe uzandı! Aleyna Tilki’nin Dubai tatilden cüretkar pozlar!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında gönüllere taht kuran Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla meşhur oldu. Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 21 yaşındaki genç şarkıcının son paylaşımları yine sosyal medyada konuşulanlardan oldu.

Havva Öztel kumlara sere serpe uzandı! Aleyna Tilki’nin Dubai tatilden cüretkar pozlar!

Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda "İki senedir zor bir dönem geçiriyorum" diyerek sürpriz bir kararla İngiltere'ye gitmişti. Bir süre Londra'ya yaşayacak olan Aleyna Tilki, ardından yeni şarkısı 'Real Love'ı hayranlarının beğenisine sunmuştu. Tilki, bu parçayla büyük bir başarı elde etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Havva Öztel kumlara sere serpe uzandı! Aleyna Tilki’nin Dubai tatilden cüretkar pozlar!

İngilizce şarkıları ile yurt dışına da açılan genç şarkıcı son olarak annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile yorgunluk atmak için Dubai tatiline çıktı.

Havva Öztel kumlara sere serpe uzandı! Aleyna Tilki’nin Dubai tatilden cüretkar pozlar!

Aleyna Tilki'nin çöl paylaşımı büyük ilgi görürken Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in çöl kumları üstündeki cüretkar pozları sosyal medyayı salladı.

Havva Öztel kumlara sere serpe uzandı! Aleyna Tilki’nin Dubai tatilden cüretkar pozlar!

İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile verdiği çöl pozları...

SON DAKİKA