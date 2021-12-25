Havva Öztel’in yaşını duyan inanamadı! Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’in pozları yürek hoplatıyor!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar adından söz ettirmeyi başarıyor. Havva Öztel geçtiğimiz günlerde çıktığı Kapadokya turundan paylaştığı kareler ile sosyal medyayı sallamıştı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel mini eteği ve karın kaslarını sergilediği tarzı ile tam not alırken düzgün fiziği de övgüleri toplamıştı. Havva Öztel doğum gününü kutlayan dostlarının paylaşımlarıyla sosyal medyada boy gösterdi. 44 yaşına basan Havva Öztel'e beğeni ve yorum yağdı. İşte güzelliğiyle kızını gölgede bırakan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Instagram halleri...