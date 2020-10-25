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'nin 'si 'in son hali şaşkına çevirdi! İpek Erdem'i tanımak imkansız...

Bir dönemin unutulmayan dizilerin 'nde karakterini canlandıran oyuncu 'in saçlarına aklar düştü. Henüz 36 yaşında olan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. Hayat Bilgisi'nin Barb'si İpek Erdem beyazlayan saçlarını '3 numara' diye tabir edilen kısalıkta kestirdi. İpek Erdem'i son hali ile görenler tanımakta zorlandı. Güzelliği ve oyunculuğu ile Hayat Bilgisi dizisinin gözdelerinden olmayı başaran sonrasında birçok projede yer alan İpek Erdem yeni halini paylaştığı karelere uzunca bir not düştü. İpek Erdem paylaşımında "Bu kalıbı kırıp kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip yaşayacak size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum." sözlerine yer verdi. İşte ...

Giriş Tarihi: 25.10.2020 09:23 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 09:29
Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem son hali ile ağızları açık bıraktı! Barbi Gamze olarak hafızalara kazınan İpek Erdem'i tanımak imkansız...

Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem son hali ile ağızları açık bıraktı! Barbi Gamze olarak hafızalara kazınan İpek Erdem'i tanımak imkansız...

Bir dönemin unutulmayan dizilerin 'nde karakterini canlandıran oyuncu 'in saçlarına aklar düştü. Henüz 36 yaşında olan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. Hayat Bilgisi'nin Barb'si İpek Erdem beyazlayan saçlarını '3 numara' diye tabir edilen kısalıkta kestirdi.

Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem son hali ile ağızları açık bıraktı! Barbi Gamze olarak hafızalara kazınan İpek Erdem'i tanımak imkansız...

Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem son hali ile ağızları açık bıraktı! Barbi Gamze olarak hafızalara kazınan İpek Erdem'i tanımak imkansız...

'i son hali ile görenler tanımakta zorlandı.

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Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem son hali ile ağızları açık bıraktı! Barbi Gamze olarak hafızalara kazınan İpek Erdem'i tanımak imkansız...

Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem son hali ile ağızları açık bıraktı! Barbi Gamze olarak hafızalara kazınan İpek Erdem'i tanımak imkansız...

Güzelliği ve oyunculuğu ile dizisinin gözdelerinden olmayı başaran sonrasında birçok projede yer alan yeni halini paylaştığı karelere uzunca bir not düştü.

Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem son hali ile ağızları açık bıraktı! Barbi Gamze olarak hafızalara kazınan İpek Erdem'i tanımak imkansız...

Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem son hali ile ağızları açık bıraktı! Barbi Gamze olarak hafızalara kazınan İpek Erdem'i tanımak imkansız...

paylaşımında "Bu kalıbı kırıp kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip yaşayacak size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum." sözlerine yer verdi.

Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem son hali ile ağızları açık bıraktı! Barbi Gamze olarak hafızalara kazınan İpek Erdem'i tanımak imkansız...

Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem son hali ile ağızları açık bıraktı! Barbi Gamze olarak hafızalara kazınan İpek Erdem'i tanımak imkansız...

İşte 'nin Barbi'si 'in son hali...

Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem son hali ile ağızları açık bıraktı! Barbi Gamze olarak hafızalara kazınan İpek Erdem'i tanımak imkansız...

Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem son hali ile ağızları açık bıraktı! Barbi Gamze olarak hafızalara kazınan İpek Erdem'i tanımak imkansız...

, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımın altına ise uzunca bir not düştü:

"Geçen kış o kadar çok bunu yapmak istiyordum ki üstüne 'Britney Spears gibi sakın saçlarınızı kestirmeyin' gibi şeyler döndü ve bir kadının saçlarını bu kadar kestirmesi delirdiğine, sağlıksız olduğuna işaret olarak etiketlendi. Bu durumda ve devam eden belirsizlik içinde de yapmak istemedim. Şimdi bu kalıbı kırıp kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip yaşayacak size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum.

Şimdi hayatım, tercihlerim, yolum tamam...

Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem son hali ile ağızları açık bıraktı! Barbi Gamze olarak hafızalara kazınan İpek Erdem'i tanımak imkansız...

Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem son hali ile ağızları açık bıraktı! Barbi Gamze olarak hafızalara kazınan İpek Erdem'i tanımak imkansız...

Son 15 senedir işimi daha iyi yapabilmek için normal çalışmalarıma, yaptığım işlere devam ederken bir taraftan kendime ve sağlığıma doğru yolculuğuma çıktım. Malum, tahmin edersiniz ki 18 yaşında bir ülkede tanınmak ve büyük bir bir etki yaratmak her halükarda çok sarsıcıydı. Saçımın teline sarı sürmem derken sarışın bir "Barbi" olmuştum. Bittikten sonra da uzun bir süre uzaklaşmaya çalıştım ne yalan söyleyeyim. Ama uzun zamandır sarışın olmayı seviyor ve bir ülkeye "Barbi" lakabıyla çok da güzel, nahif, öğretici. Hele ki ustam, hayran olduğum oyuncu Perran Kutman ile güzel etki etmekten dolayı son derece mutlu ve memnunum.

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