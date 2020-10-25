Hayat Bilgisi'nin Barbi Gamze'si İpek Erdem son hali ile ağızları açık bıraktı! Barbi Gamze olarak hafızalara kazınan İpek Erdem'i tanımak imkansız...

İpek Erdem, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımın altına ise uzunca bir not düştü:

"Geçen kış o kadar çok bunu yapmak istiyordum ki üstüne 'Britney Spears gibi sakın saçlarınızı kestirmeyin' gibi şeyler döndü ve bir kadının saçlarını bu kadar kestirmesi delirdiğine, sağlıksız olduğuna işaret olarak etiketlendi. Bu durumda ve devam eden belirsizlik içinde de yapmak istemedim. Şimdi bu kalıbı kırıp kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip yaşayacak size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum.

Şimdi hayatım, tercihlerim, yolum tamam...