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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! Barbi Gamze öyle bir değişti ki plajda kimse tanıyamadı...
Giriş Tarihi: 27.06.2021 13:40 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 13:44

Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! Barbi Gamze öyle bir değişti ki plajda kimse tanıyamadı...

Hayat Bilgisi'nde Barbi Gamze karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem öyle bir değişti ki sahilde çılgınca dans eden oyuncuyu kimse tanıyamadı. Şimdilerde 37 yaşında olan Barbi Gamze İpek Erdem değişimi ile ağızları açık bıraktı. Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem geçtiğimiz aylarda beyazlayan saçlarını '3 numara' diye tabir edilen kısalıkta kestirmişti. İpek Erdem'i son hali sosyal medyaya damga vurdu. Güzelliği ve oyunculuğu ile Hayat Bilgisi dizisinin gözdelerinden olmayı başaran sonrasında birçok projede yer alan İpek Erdem bir süredir ekranlardan uzak. İpek Erdem daha önce değişimini görenlerin hasta olduğunu düşünmeleri üzerine "Bu kalıbı kırıp kendimi tam olarak olduğum gibi kabul edip yaşayacak size de sunacak kadar özgürleştiğim ve tam tersi çok sağlıklı olduğum için mutluyum." yanıtını vermişti. İşte Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem'in son hali...

Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! Barbi Gamze öyle bir değişti ki plajda kimse tanıyamadı...

Hayat Bilgisi'nde Barbi Gamze karakterini canlandıran oyuncu İpek Erdem öyle bir değişti ki sahilde çılgınca dans eden oyuncuyu kimse tanıyamadı.

Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! Barbi Gamze öyle bir değişti ki plajda kimse tanıyamadı...

Şimdilerde 37 yaşında olan Barbi Gamze İpek Erdem değişimi ile ağızları açık bıraktı.

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Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! Barbi Gamze öyle bir değişti ki plajda kimse tanıyamadı...

İpek Erdem'i son hali sosyal medyaya damga vurdu.

Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! Barbi Gamze öyle bir değişti ki plajda kimse tanıyamadı...

Güzelliği ve oyunculuğu ile Hayat Bilgisi dizisinin gözdelerinden olmayı başaran sonrasında birçok projede yer alan İpek Erdem bir süredir ekranlardan uzak.

Hayat Bilgisi'nin Barbi’si İpek Erdem'in eski halinden eser yok! Barbi Gamze öyle bir değişti ki plajda kimse tanıyamadı...

Hayat Bilgisi'nin Barbi'si İpek Erdem geçtiğimiz aylarda beyazlayan saçlarını '3 numara' diye tabir edilen kısalıkta kestirmişti.

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