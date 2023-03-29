Hayat Bilgisi’nin Beton Ayşe’si bakın ne halde! Hayfa Safi’nin son hali şaşkına çevirdi!

Giriş Tarihi: 29.03.2023 06:47
Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
06:47
Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de 'Beton Ayşe' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hayfa Safi. Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi uzun süredir ekranlardan uzak duruyor. Hayat Bilgisi'nin 2006 yılında ekranlara veda etmesinin ardından "Emret Komutanım" ve "Selena" gibi dizilerde rol alan Hayfa Safi, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi'nin son hali merak konusu oldu. Safi'nin yıllar içindeki değişimi ise herkesi şaşırttı. İşte Hayat Bilgisi'nin Beton Ayşe'si Hayfa Safi'nin son hali...