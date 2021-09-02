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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i güzelliğiyle olay oldu! Hayat Bilgisi ile tanınan Çisil Oral estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!
Giriş Tarihi: 02.09.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 15:03

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i güzelliğiyle olay oldu! Hayat Bilgisi ile tanınan Çisil Oral estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı. Hayat Bilgisi dizisinin üzerinden yıllar geçti. Bu yıllar ise resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i güzelliğiyle olay oldu! Hayat Bilgisi ile tanınan Çisil Oral estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i güzelliğiyle olay oldu! Hayat Bilgisi ile tanınan Çisil Oral estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı.

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Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i güzelliğiyle olay oldu! Hayat Bilgisi ile tanınan Çisil Oral estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i güzelliğiyle olay oldu! Hayat Bilgisi ile tanınan Çisil Oral estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i güzelliğiyle olay oldu! Hayat Bilgisi ile tanınan Çisil Oral estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Hayat Bilgisi dizisinin üzerinden yıllar geçti. Bu yıllar ise resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı.

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