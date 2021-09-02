Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i güzelliğiyle olay oldu! Hayat Bilgisi ile tanınan Çisil Oral estetikle öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı. Hayat Bilgisi dizisinin üzerinden yıllar geçti. Bu yıllar ise resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…