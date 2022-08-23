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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yeni imajıyla Instagram'ı yıktı! Çisil Oral'ın estetikli değişimi inanılır gibi değil
Giriş Tarihi: 23.08.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 11:01

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yeni imajıyla Instagram'ı yıktı! Çisil Oral'ın estetikli değişimi inanılır gibi değil

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral imaj değiştirdi. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i yeni imajıyla Instagram’ı yıktı! Çisil Oral’ın estetikli değişimi inanılır gibi değil

Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu. Özellikle dizide canlandırdığı Kikirik' lakaplı Biricik karakteriyle hafızlarda iz bırakan Çişil Oral'ın son hali gündem oldu. Çisil Oral yeni görüntüsüyle şaşırttı.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i yeni imajıyla Instagram’ı yıktı! Çisil Oral’ın estetikli değişimi inanılır gibi değil

Hayat Bilgisi dizisinin üzerinden yıllar geçti. Bu yıllar ise resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral imaj değiştirdi.

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Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i yeni imajıyla Instagram’ı yıktı! Çisil Oral’ın estetikli değişimi inanılır gibi değil

Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i yeni imajıyla Instagram’ı yıktı! Çisil Oral’ın estetikli değişimi inanılır gibi değil

Şimdilerde 42 yaşında olan ünlü oyuncu Çişil Oral, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Hayat Bilgisi’nin Kikirik’i yeni imajıyla Instagram’ı yıktı! Çisil Oral’ın estetikli değişimi inanılır gibi değil

Çisil Oral, geçirdiği estetik ameliyatları sonrası bambaşka biri oldu.

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