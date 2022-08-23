Giriş Tarihi: 23.08.2022 10:45
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
11:01
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i yeni imajıyla Instagram'ı yıktı! Çisil Oral'ın estetikli değişimi inanılır gibi değil
Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün. Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral imaj değiştirdi. İşte Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın son hali…