Hayat Bilgisi’nin Kopil’ini bir de şimdi görün! Serhan Arslan değişimi ile şaşırttı! İşte yıllar sonra Hayat Bilgisi’nin Kopil’i...

Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu. Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan.