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Haberler Galeri Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı bakın şimdi ne yapıyor! 'Mennan' olarak hafızalara kazınmıştı Erdal Türkman yeni mesleği ile şaşırttı!
Giriş Tarihi: 06.10.2021 12:42 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 12:50

Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı bakın şimdi ne yapıyor! 'Mennan' olarak hafızalara kazınmıştı Erdal Türkman yeni mesleği ile şaşırttı!

Ünlü oyuncu Erdal Türkmen, "Hayat Bilgisi" dizisindeki Mennan ve "Yahşi Cazibe"deki Ziverbey ile hafızalara kazınmıştı. Erdal Türkmen yıllar sonra ortaya çıktı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Erdal Türkmen, şimdi ne yapıyor? Erdal Türkmen, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda sürekli benzer roller gelmesinden şikayetçi olmuş ve artık kendisi için bambaşka bir yol çizdiğini söylemişti. Oyunculuğa ara veren Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı Erdal Türkmen, artık başka bir meslek icra ediyor. Pek çok kişi ise Erdal Türkmen'in ne iş yaptığını merak ediyordu. İşte Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı yetenekli oyuncu Erdal Türkmen'in yeni mesleği ve son hali...

Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı bakın şimdi ne yapıyor! ’Mennan’ olarak hafızalara kazınmıştı Erdal Türkman yeni mesleği ile şaşırttı!

Bir döneme damga vuran ve özellikle gençler tarafından büyük ilgiyle takip edilen Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Mennan" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erdal Türkmen, uzun süredir ekranlarda görünmüyor.

Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı bakın şimdi ne yapıyor! ’Mennan’ olarak hafızalara kazınmıştı Erdal Türkman yeni mesleği ile şaşırttı!

Ünlü oyuncu Erdal Türkmen, "Hayat Bilgisi" dizisindeki Mennan ve "Yahşi Cazibe"deki Ziverbey ile hafızalara kazınmıştı.

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Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı bakın şimdi ne yapıyor! ’Mennan’ olarak hafızalara kazınmıştı Erdal Türkman yeni mesleği ile şaşırttı!

Erdal Türkmen yıllar sonra ortaya çıktı.

Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı bakın şimdi ne yapıyor! ’Mennan’ olarak hafızalara kazınmıştı Erdal Türkman yeni mesleği ile şaşırttı!

Bir süredir ekranlardan uzak olan Erdal Türkmen, şimdi ne yapıyor?

Hayat Bilgisi’nin Mennan’ı bakın şimdi ne yapıyor! ’Mennan’ olarak hafızalara kazınmıştı Erdal Türkman yeni mesleği ile şaşırttı!

Erdal Türkmen, geçtiğimiz aylarda verdiği röportajda sürekli benzer roller gelmesinden şikayetçi olmuş ve artık kendisi için bambaşka bir yol çizdiğini söylemişti.

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