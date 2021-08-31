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Haberler Galeri Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel'in son hali 'Yok artık' dedirtti! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sını tanımak imkansız...
Giriş Tarihi: 31.08.2021 06:46 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 06:55

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel'in son hali 'Yok artık' dedirtti! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sını tanımak imkansız...

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı. Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel. Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı. Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız... İşte Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel'in son hali ve değişimleri ile dikkat çeken Hayat Bilgisi oyuncularından bazıları...

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel’in son hali ’Yok artık’ dedirtti! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sını tanımak imkansız...

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel’in son hali ’Yok artık’ dedirtti! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sını tanımak imkansız...

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor.

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Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel’in son hali ’Yok artık’ dedirtti! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sını tanımak imkansız...

Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel’in son hali ’Yok artık’ dedirtti! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sını tanımak imkansız...

Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı.

Hayat Bilgisi’nin Ortega’sı Paşhan Yılmazel’in son hali ’Yok artık’ dedirtti! Hayat Bilgisi’nin Ortega’sını tanımak imkansız...

Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız...

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