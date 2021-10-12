Hayat Bilgisi’nin Ortega’sını tanımak imkansız... Paşhan Yılmazel’in son hali ’Yok artık’ dedirtti!

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı. Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel. Değişik kahkahası ile akıllarda yer edinen Ortega Paşhan Yılmazel'in o eski halinden eser kalmadı. Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel öyle bir değişti ki tanımak neredeyse imkansız... İşte Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel'in son hali ve değişimleri ile dikkat çeken Hayat Bilgisi oyuncularından bazıları...