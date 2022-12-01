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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Törpü Yeliz'i olarak ünlenmişti... Gökçe Bahadır'ı doğal güzel zannedenler bu fotoğraflarla yıkıldı! İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali...
Giriş Tarihi: 01.12.2022 06:24 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 06:28

Hayat Bilgisi'nin Törpü Yeliz'i olarak ünlenmişti... Gökçe Bahadır'ı doğal güzel zannedenler bu fotoğraflarla yıkıldı! İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali...

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor Gökçe Bahadır'ı şimdilerde Instagram'da 1.6 milyon kişi takip ediyor. Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor. İşte Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Hayat Bilgisi’nin Törpü Yeliz’i olarak ünlenmişti... Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler bu fotoğraflarla yıkıldı! İşte Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali...

Geçtiğimiz günlerde 41 yaşına basan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır yıllar içindeki değişimi ile ilgi odağı oldu. Magazin gündeminin ilgil ile takip ettiği Gökçe Bahadır her zaman dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.

Hayat Bilgisi’nin Törpü Yeliz’i olarak ünlenmişti... Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler bu fotoğraflarla yıkıldı! İşte Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali...

Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisi ile adını duyurduğu yıllarda henüz çok gençti. Törpü Yeliz karakteri ile gelecek vadeden güzel oyuncu Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı olarak yıldızını iyice parlattı.

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Hayat Bilgisi’nin Törpü Yeliz’i olarak ünlenmişti... Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler bu fotoğraflarla yıkıldı! İşte Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali...

Geçen yıllar ile görüntüsü de oldukça değişen Gökçe Bahadır'ın kariyerinin ilk zamanlarındaki halini görenler "Gökçe de estetikliymiş' diyor.

Hayat Bilgisi’nin Törpü Yeliz’i olarak ünlenmişti... Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler bu fotoğraflarla yıkıldı! İşte Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali...

İşte Yaprak Dökümü'nün Leyla'sı Gökçe Bahadır'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Hayat Bilgisi’nin Törpü Yeliz’i olarak ünlenmişti... Gökçe Bahadır’ı doğal güzel zannedenler bu fotoğraflarla yıkıldı! İşte Gökçe Bahadır’ın estetiksiz hali...

GÖKÇE BAHADIR

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