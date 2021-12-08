Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hazal Kaya ikinci kez anne mi oluyor? Ali Atay'ın heyecanlandıran paylaşımının sırrı ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 08.12.2021 10:49 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 12:21

Hazal Kaya ikinci kez anne mi oluyor? Ali Atay'ın heyecanlandıran paylaşımının sırrı ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden Fikret Ali adında bir oğulları olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor. Gözde ikili hakkında son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Ali Atay'ın Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım, "İkinci çocuk mu geliyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Hazal Kaya ikinci kez anne mi oluyor? Eşi Ali Atay’ın heyecanlandıran paylaşımının sırrı ortaya çıktı!

Uzun süren birlikteliklerini 2019 yılında evlilikle taçlandıran Hazal Kaya ve Ali Atay çifti aynı yıl oğulları Fikret'i kucağına almıştı.

Hazal Kaya ikinci kez anne mi oluyor? Eşi Ali Atay’ın heyecanlandıran paylaşımının sırrı ortaya çıktı!

Son olarak Son Yaz dizisinde izleyici karşısına çıkan Ali Atay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkatleri üzerine çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hazal Kaya ikinci kez anne mi oluyor? Eşi Ali Atay’ın heyecanlandıran paylaşımının sırrı ortaya çıktı!

FİKRET ALİ'YE KARDEŞ Mİ GELİYOR?

Ali Atay Twitter üzerinden "Çok mutluyum lan" paylaşımını yaparken, oyuncu Hazal Kaya'nın ise eşinin bu Tweet'ine karşılık kalp emojisi göndermesi dikkatlerden kaçmadı.

Hazal Kaya ikinci kez anne mi oluyor? Eşi Ali Atay’ın heyecanlandıran paylaşımının sırrı ortaya çıktı!

İkilinin bu hamlesi Hazal Kaya'nın hamile olabileceğini akıllara getirdi.

Hazal Kaya ikinci kez anne mi oluyor? Eşi Ali Atay’ın heyecanlandıran paylaşımının sırrı ortaya çıktı!

45 yaşındaki Ali Atay ve 31 yaşındaki Hazal Kaya'nın ikinci kez anne-baba olacağı düşüncesi sevenlerini heyecanlandırdı, sosyal medyada çifte yorum yağdı.

SON DAKİKA