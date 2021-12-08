Giriş Tarihi: 08.12.2021 10:49Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 12:21
Hazal Kaya ikinci kez anne mi oluyor? Ali Atay'ın heyecanlandıran paylaşımının sırrı ortaya çıktı!
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerinden Fikret Ali adında bir oğulları olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çekiyor. Gözde ikili hakkında son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Ali Atay'ın Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım, "İkinci çocuk mu geliyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...