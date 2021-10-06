Hazal Kaya’nın oğlu Fikret Ali meğer annesinin küçüklüğüymüş... Herkes babasına benzetiyor ama siz bir de Hazal Kaya’nın çocukluğunu görün!

Güzel oyuncu Hazal Kaya, kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay'la 2019 yılında nikah masasına oturmuştu. Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi de kucağına almıştı. Mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kendileri kadar oğulları Fikret Ali de ilgi odağı. Sevilen çiftin oğulları Fikret Ali'nin doğduğundan itibaren sürekli babası Ali Atay'a benzetilmişti. Hazal Kaya'nın çocukluk fotoğrafını görenler "Fikret Ali aynı annesinin küçüklüğüymüş" demeden edemedi. İşte güzel oyuncu Hazal Kaya'nın çocukluk hali...