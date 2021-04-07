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Haberler Galeri Hazer Amani'den boşanan Sıla, gönlünü İlker Kaleli'ye mi kaptırdı? Sıla ve İlker Kaleli hakkında magazin gündemini sarsan iddia!
Giriş Tarihi: 07.04.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 09:35

'den boşanan , gönlünü 'ye mi kaptırdı? Sıla ve İlker Kaleli hakkında magazin gündemini sarsan iddia!

Özel hayatıyla uzun süredir gündemden düşmeyen şarkıcı , Ocak 2020'de aşk yaşadığını inkar ettiği ünlü şef ile nikah masasına oturmuştu. 11 aylık evlilik geçtiğimiz aylarda sona erdi, Sıla ve Hazer Amani 15 dakika süren davayla tek celsede . Boşandıktan sonra pandemiyi Bodrum'da geçiren Sıla hakkında son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü şarkıcının, oyuncu 'ye gönlünü kaptırdığı öne sürüldü. İşte Sıla ve İlker Kaleli arasında yaşanan gelişmelerin detayları...

Hazer Amani'den boşanan Sıla, gönlünü İlker Kaleli'ye mi kaptırdı? Sıla ve İlker Kaleli hakkında magazin gündemini sarsan iddia!

Özel hayatıyla uzun süredir gündemden düşmeyen şarkıcı , Ocak 2020'de aşk yaşadığını inkar ettiği ünlü şef ile nikah masasına oturmuştu.

Hazer Amani'den boşanan Sıla, gönlünü İlker Kaleli'ye mi kaptırdı? Sıla ve İlker Kaleli hakkında magazin gündemini sarsan iddia!

11 aylık evlilik geçtiğimiz aylarda sona erdi, ve 15 dakika süren davayla tek celsede .

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Hazer Amani'den boşanan Sıla, gönlünü İlker Kaleli'ye mi kaptırdı? Sıla ve İlker Kaleli hakkında magazin gündemini sarsan iddia!

Pandemi dönemini Bodrum'da geçirmeyi tercih eden şarkıcının özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Hazer Amani'den boşanan Sıla, gönlünü İlker Kaleli'ye mi kaptırdı? Sıla ve İlker Kaleli hakkında magazin gündemini sarsan iddia!

Posta'nın haberine göre birkaç ay önce boşanan 'nın, kalbini oyuncu 'ye kaptırdığı konuşuluyor.

Hazer Amani'den boşanan Sıla, gönlünü İlker Kaleli'ye mi kaptırdı? Sıla ve İlker Kaleli hakkında magazin gündemini sarsan iddia!

Bir aydır birlikte olan çiftin oldukça mutlu olduğu söyleniyor.

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