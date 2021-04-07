Hazer Amani'den boşanan Sıla, gönlünü İlker Kaleli'ye mi kaptırdı? Sıla ve İlker Kaleli hakkında magazin gündemini sarsan iddia!

Özel hayatıyla uzun süredir gündemden düşmeyen şarkıcı Sıla, Ocak 2020'de aşk yaşadığını inkar ettiği ünlü şef Hazer Amani ile nikah masasına oturmuştu. 11 aylık evlilik geçtiğimiz aylarda sona erdi, Sıla ve Hazer Amani 15 dakika süren davayla tek celsede boşandı. Boşandıktan sonra pandemiyi Bodrum'da geçiren Sıla hakkında son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü şarkıcının, oyuncu İlker Kaleli'ye gönlünü kaptırdığı öne sürüldü. İşte Sıla ve İlker Kaleli arasında yaşanan gelişmelerin detayları...