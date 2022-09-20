Giriş Tarihi: 20.09.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 07:20

Hazır mısın Türkiye? ATV'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ile macera başlıyor!

ATV'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', bu akşam izleyiciyle buluşuyor! İlk bölümü ile ekrana gelecek olan dizi, büyük heyecan yarattı. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil gibi dev isimleri bir araya getiren dizi, tanıtımlarıyla sosyal medyayı alt üst etmişti, büyük gün geldi. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Atv'nin merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, aksiyon, macera ve dram sevenleri ekran başına kilitleyecek. Dizinin ilk bölümünün ön gösterimi Turkuvaz Medya binasında gerçekleşti. Duygularını ifade eden Oktay Kaynarca, "Tüm ekip bu işle yatıp kalkıyoruz, çok heyecanlıyız" dedi.