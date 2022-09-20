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Haberler Galeri Hazır mısın Türkiye? ATV'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ile macera başlıyor!
Giriş Tarihi: 20.09.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 07:20

Hazır mısın Türkiye? ATV'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ile macera başlıyor!

ATV'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', bu akşam izleyiciyle buluşuyor! İlk bölümü ile ekrana gelecek olan dizi, büyük heyecan yarattı. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil gibi dev isimleri bir araya getiren dizi, tanıtımlarıyla sosyal medyayı alt üst etmişti, büyük gün geldi. Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı Atv'nin merakla beklenen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, aksiyon, macera ve dram sevenleri ekran başına kilitleyecek. Dizinin ilk bölümünün ön gösterimi Turkuvaz Medya binasında gerçekleşti. Duygularını ifade eden Oktay Kaynarca, "Tüm ekip bu işle yatıp kalkıyoruz, çok heyecanlıyız" dedi.

Hazır mısın Türkiye? ATV’nin yeni dizisi ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ ile macera başlıyor!

ATV'nin yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', bu akşam izleyiciyle buluşuyor! İlk bölümü ile ekrana gelecek olan dizi, büyük heyecan yarattı.

Hazır mısın Türkiye? ATV’nin yeni dizisi ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ ile macera başlıyor!

Bu akşam atv'de ilk bölümüyle ekrana gelecek olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizinin ön gösterimi Turkuvaz Medya'da yapıldı.

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Hazır mısın Türkiye? ATV’nin yeni dizisi ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ ile macera başlıyor!

Tanıtıma dizinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca ve yönetmen Onur Tan da katıldı.

Hazır mısın Türkiye? ATV’nin yeni dizisi ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ ile macera başlıyor!

Kaynarca, setten çıkıp etkinliğe katıldığını belirterek şöyle konuştu: "Çok heyecanlıyım. Bizim için çok önemli bir iş, 1 yıl boyunca bu projeye çalıştık ve hazırlandık.

Hazır mısın Türkiye? ATV’nin yeni dizisi ’Ben Bu Cihana Sığmazam’ ile macera başlıyor!

Tüm ekip bu işle yatıp kalkıyoruz. Onur Hoca'yla önemli bir virajımız, önemli bir sınavımız. Elimizden geldiği kadar iyi işlemeye çalıştık."

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