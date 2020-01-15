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  • Hekimoğlu dizisinin Orhan’ı Okan Yalabık’ın değişimine inanamayacaksınız! Geçen yıllar ona da acımadı!

dizisinin Orhan’ı ’ın değişimine inanamayacaksınız! Geçen yıllar ona da acımadı!

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncu Okan Yalabık, dünyaca ünlü dizi House MD uyarlaması olan Hekimoğlu dizisiyle sevenlerinin karşına çıkıyor. Hekimoğlu dizinin başrolünde Timuçin Esen, "Dr. House" olarak bilinen "Hekimoğlu" karakterini canlandırıyor. Okan Yalabık'ın dizide canlandırdığı karakter, Doktor Orhan Yavuz 40 yaşlarında başarılı bir onkoloji uzmanıdır. Doktor Ateş Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşıdır. Hatta tek arkadaşıdır. Dr. Orhan Yavuz, Dr. Ateş'le tamamen zıt karakterlerde olsalar da her zaman Doktor Ateş'in iç sesi ve vicdanı olmuştur. House MD dizisinden uyarlanan Hekimoğlu dizisinin karakterleri Dr. Orhan Yavuz'u canlandıran Okan Yalabık'ı yıllar sonra görenler değişimi karşısında şoke oldu. İşte merak edenler için Okan Yalabık'ın ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…

Giriş Tarihi: 15.01.2020 07:13 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020 07:26
Hekimoğlu dizisinin Orhan’ı Okan Yalabık’ın değişimine inanamayacaksınız! Geçen yıllar ona da acımadı!

dizisinin Doktor Orhan'ı , 1978 yılında İstanbul'da doğdu. 1993 yılında Cengiz Deveci'yi kendi lisesinde çalıştırıcılığa davet ettirerek ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu'nun kurulmasına önayak olmuştur. Birçok amatör grupta çeşitli görevler üstlendi. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü kazandı. 1998 yılından beri Kenter Tiyatrosu'nda ile Martı, Nükte, Sırça Kümes, İnishmorelu Yüzbaşı oyunlarında rol aldı. Bir diğer taraftan da Gülüm, Kolay Paraadlı sinema filmlerinde ve Yılan Hikayesi, Serseri ve Hatırla Sevgili adlı televizyon dizilerinde rol aldı. Ünlü oyuncu son olarak Hekimoğlu dizisiyle karışımıza çıkıyor. Hekimoğlu dizisinde Okan Yalabık'ı görenler gözlerine inanamadı. Yakışıklı oyuncunun yıllar içindeki değişimi hayranlarını adeta şoke etti. Okan Yalabık'ı görenler 'yıllar ona da acımadı' yorumunu yaptı. İşte Hekimoğlu dizisinin Doktor Orhan'ı Okan Yalabık ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…

Hekimoğlu dizisinin Orhan’ı Okan Yalabık’ın değişimine inanamayacaksınız! Geçen yıllar ona da acımadı!

FAHRİYE EVCEN

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Hekimoğlu dizisinin Orhan’ı Okan Yalabık’ın değişimine inanamayacaksınız! Geçen yıllar ona da acımadı!
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Hekimoğlu dizisinin Orhan’ı Okan Yalabık’ın değişimine inanamayacaksınız! Geçen yıllar ona da acımadı!
Hekimoğlu dizisinin Orhan’ı Okan Yalabık’ın değişimine inanamayacaksınız! Geçen yıllar ona da acımadı!
Hekimoğlu dizisinin Orhan’ı Okan Yalabık’ın değişimine inanamayacaksınız! Geçen yıllar ona da acımadı!

EMINA JAHOVIC

Hekimoğlu dizisinin Orhan’ı Okan Yalabık’ın değişimine inanamayacaksınız! Geçen yıllar ona da acımadı!
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