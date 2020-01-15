Hekimoğlu dizisinin Orhan’ı Okan Yalabık’ın değişimine inanamayacaksınız! Geçen yıllar ona da acımadı!

Hekimoğlu dizisinin Doktor Orhan'ı Okan Yalabık, 1978 yılında İstanbul'da doğdu. 1993 yılında Cengiz Deveci'yi kendi lisesinde çalıştırıcılığa davet ettirerek ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu'nun kurulmasına önayak olmuştur. Birçok amatör grupta çeşitli görevler üstlendi. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü kazandı. 1998 yılından beri Kenter Tiyatrosu'nda ile Martı, Nükte, Sırça Kümes, İnishmorelu Yüzbaşı oyunlarında rol aldı. Bir diğer taraftan da Gülüm, Kolay Paraadlı sinema filmlerinde ve Yılan Hikayesi, Serseri ve Hatırla Sevgili adlı televizyon dizilerinde rol aldı. Ünlü oyuncu son olarak Hekimoğlu dizisiyle karışımıza çıkıyor. Hekimoğlu dizisinde Okan Yalabık'ı görenler gözlerine inanamadı. Yakışıklı oyuncunun yıllar içindeki değişimi hayranlarını adeta şoke etti. Okan Yalabık'ı görenler 'yıllar ona da acımadı' yorumunu yaptı. İşte Hekimoğlu dizisinin Doktor Orhan'ı Okan Yalabık ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…