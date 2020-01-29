Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım geçmişi ile dikkat çekti... İşte Hekimoğlu dizisinin yakışıklı oyuncusu Kaan Yıldırım'ın 22 yıl önceki hatırası...

Salı günleri ekrana gelen Hekimoğlu 5. bölümü ile izleyiciyle buluştu. Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Hekimoğlu dizisinin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve güzel oyuncu Damla Colbay var. Hekimoğlu 5. bölümü ile sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden olan Kaan Yıldırım başarılı oyunculuğu ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Ateş Hekimoğlu ile Mehmet Ali'nin arasındaki soğuk savaşın eğlenceli bir hal alması ile izleyicinin ilgisini çeken oyuncu Kaan Yıldırım sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Kaan Yıldırım hayranları oyuncuyu Instagram hesabından takibe aldı. Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın kişisel hesabını takibe alanları bir sürpriz karşıladı. Kaan Yıldırım 22 yıl önce Fatih Terim ile çektirdiği fotoğrafı tekrar canlandırdı ve takipçileriyle paylaştı. Kaan Yıldırım geçirdiği değişim ile sevenlerini de şaşırttı! İşte Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın çocukluğu ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocuklukları...