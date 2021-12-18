Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Helallik isteyen Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Seren Serengil ameliyattan çıktı!
Giriş Tarihi: 18.12.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 11:00

Helallik isteyen Seren Serengil'in sağlık durumu nasıl? Seren Serengil ameliyattan çıktı!

Zayıflık uğruna birçok kez bıçak altına yatan, geçirdiği ameliyatların ardından dumping sendromuna yakalanan Seren Serengil, yaşam savaşı veriyor. 43,5 kiloya kadar düşen ve organları iflas etmek üzere olan Serengil, bu sabah sağlığına kavuşmak için saatler önce ameliyata alınmıştı. Ameliyat öncesi kamera karşısına geçen sunucu, bir veda videosu çekti. O anlar "Söylemezsem Olmaz" programında yayınlanırken, partneri Bircan Bali'nin gözlerinin dolduğu görüldü. Gelen son dakika haberine göre Seren Serengil ameliyattan çıktı. İşte Seren Serengil'in son sağlık durumu...

Helallik isteyen Seren Serengil’in sağlık durumu nasıl? Seren Serengil ameliyattan çıktı!

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Seren Serengil, geçirdiği zayıflama ameliyatları sonrasında dumping sendromuna yakalanmıştı.

Helallik isteyen Seren Serengil’in sağlık durumu nasıl? Seren Serengil ameliyattan çıktı!

43,5 kiloya kadar düşen ve organları iflas etmek üzere olan Serengil, bu sabah ameliyata alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Helallik isteyen Seren Serengil’in sağlık durumu nasıl? Seren Serengil ameliyattan çıktı!

Ameliyat öncesi bir veda videosu da çeken Serengil, helallik istedi ve riskli bir ameliyata girdiğini söyledi.

Helallik isteyen Seren Serengil’in sağlık durumu nasıl? Seren Serengil ameliyattan çıktı!

Serengil, "İnşallah her şey yolunda gidecek. Birazdan ameliyata alınacağım. İnşallah sağ salim çıkıp, ben yine bir yolunu bulup geleceğim. Ama olur da terslik olursa... Zor bir ameliyat, organlar içeride yapışmış olabilir diyorlar." dedi.

Helallik isteyen Seren Serengil’in sağlık durumu nasıl? Seren Serengil ameliyattan çıktı!

AMELİYATHANEDEN İLK GÖRÜNTÜ

Serengil'in ameliyata gitme anından ilk görüntü de Söylemezsem Olmaz programında yayınlandı.

Seren Serengil ameliyat öncesi veda videosu çekti! 'Hakkınızı helal edin' | Video

SON DAKİKA