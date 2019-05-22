Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Helin Avşar’ı artık kimse tanıyamıyor! Helin Avşar’a estetik operasyonları yaramadı!

’ı artık kimse tanıyamıyor! Helin Avşar’a estetik operasyonları yaramadı!

'ın kardeşi son haliyle takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Helin Avşar'ın birçok takipçisi sosyetik güzeli tanımakta güçlük çekti. Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın o eski halinden eser kalmadı. Helin Avşar bambaşka biri oldu. Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın bir süre önce eski bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Helin Avşar'ın eski halini görenler şaşkınlığını gizleyememişti. Helin Avşar'ın son görüntüsü ise görenlerde şaşkınlık yarattı. Büyük bir değişim geçiren Helin Avşar'ın 'da 4 geçirdiği konuşuluyor. Helin Avşar'ın geçirdiği estetik operasyonları sonucunda bambaşka biri olduğunu söyleyen bir takipçisi, "Estetik operasyonları yaramamış. Gerçekten güzelliğinden eser kalmamış." yorumunu yaptı. İşte Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın ve diğer ünlü isimlerin estetikli ve estetiksiz hali…

Giriş Tarihi: 22.05.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 11:08
Helin Avşar’ı artık kimse tanıyamıyor! Helin Avşar’a estetik operasyonları yaramadı!

Karşınızda ünlü isimlerin estetik operasyonlar sonrası yaşadıkları şaşırtıcı değişimler!

Helin Avşar’ı artık kimse tanıyamıyor! Helin Avşar’a estetik operasyonları yaramadı!

ZARA

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Helin Avşar’ı artık kimse tanıyamıyor! Helin Avşar’a estetik operasyonları yaramadı!

ZARA

Helin Avşar’ı artık kimse tanıyamıyor! Helin Avşar’a estetik operasyonları yaramadı!

ZARA

Helin Avşar’ı artık kimse tanıyamıyor! Helin Avşar’a estetik operasyonları yaramadı!

ZARA

Helin Avşar’ı artık kimse tanıyamıyor! Helin Avşar’a estetik operasyonları yaramadı!

EBRU YAŞAR

Helin Avşar’ı artık kimse tanıyamıyor! Helin Avşar’a estetik operasyonları yaramadı!


EBRU YAŞAR

BİZE ULAŞIN