Helin Avşar’ı artık kimse tanıyamıyor! Helin Avşar’a estetik operasyonları yaramadı!

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar son haliyle takipçilerinin ağzını açık bıraktı. Helin Avşar'ın birçok takipçisi sosyetik güzeli tanımakta güçlük çekti. Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın o eski halinden eser kalmadı. Helin Avşar bambaşka biri oldu. Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar'ın bir süre önce eski bir fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Helin Avşar'ın eski halini görenler şaşkınlığını gizleyememişti. Helin Avşar'ın son görüntüsü ise görenlerde şaşkınlık yarattı. Büyük bir değişim geçiren Helin Avşar'ın Almanya'da 4 estetik operasyon geçirdiği konuşuluyor. Helin Avşar'ın geçirdiği estetik operasyonları sonucunda bambaşka biri olduğunu söyleyen bir takipçisi, "Estetik operasyonları yaramamış. Gerçekten güzelliğinden eser kalmamış." yorumunu yaptı. İşte Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın ve diğer ünlü isimlerin estetikli ve estetiksiz hali…