Helin Avşar'ın bikinili pozuna Hülya Avşar'dan 'Muhteşem' yorumu... Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar bikinili pozu ile ilgi odağı oldu...

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması Helin Avşar'ı da ünlüler dünyasına dahil etti. Helin Avşar bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası Hülya Avşar'ı oldukça yormuştu. Sansasyonel magazin haberlerine konu olan Helin Avşar şimdilerde ise magazinden uzak oldukça farklı bir hayat sürdürüyor. 2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı. Bu değişime görüntüsü ile de yön veren Helin Avşar estetikle adeta bambaşka birine dönüştü. Şu sıralar tatilde olan Helin Avşar son olarak bikinili paylaşımda bulundu. Sosyal medyada ilgi odağı olan Helin Avşar'ın bikinili pozuna ablası Hülya Avşar'dan da 'Muhteşem' yorumu geldi. İşte Helin Avşar'ın bikinili paylaşımı...
Giriş Tarihi: 31.07.2020
11:06
Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
11:16
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