Helin Avşar'ın bikinili pozuna Hülya Avşar'dan 'Muhteşem' yorumu... Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar bikinili pozu ile ilgi odağı oldu...

Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması Helin Avşar'ı da ünlüler dünyasına dahil etti. Helin Avşar bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası Hülya Avşar'ı oldukça yormuştu.