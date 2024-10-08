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Haberler Galeri Hepimiz onu 'Barış Abi' olarak tanıdık ama... Merhum sanatçı Barış Manço'nun oğlu yıllar sonra açıkladığı gerçekle şoke etti!
Giriş Tarihi: 08.10.2024 06:33 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 06:35

Hepimiz onu 'Barış Abi' olarak tanıdık ama... Merhum sanatçı Barış Manço'nun oğlu yıllar sonra açıkladığı gerçekle şoke etti!

O, 7'den 77'e herkesin Barış abisiydi... Milyonların sevgisini kazanan merhum sanatçı Barış Manço unutulmaz şarkıları ile her zaman saygı ve özlemle anılıyor. Günümüzde hala söylediği çocuk şarkıları ile de büyük-küçük herkesin dinlediği Barış Manço hakkındaki gerçekle sevenlerini şaşırttı. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir röportajında babası hakkında bilinmeyeni açıkladı... Meğer Barış Manço'nun gerçek ismi bambaşkaymış... İşte hepimizin Barış Manço olarak tanıdığı sanatçının gerçek ismi...

Hepimiz onu ’Barış Abi’ olarak tanıdık ama... Merhum sanatçı Barış Manço’nun oğlu yıllar sonra açıkladığı gerçekle şoke etti!

Barış Manço, İsmail Hakkı Manço ile Türk müziği sanatçılarından Rikkat Uyanık çiftinin çocukları olarak 2 Ocak 1943'te, Zeynep Kamil Hastanesinde dünyaya geldi. Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden, besteci, söz yazarı, TV programcısı ve Türkiye'de pek çok yeniliğin öncüsü Barış Manço yıllar sonra ortaya çıkan hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırttı.

Hepimiz onu ’Barış Abi’ olarak tanıdık ama... Merhum sanatçı Barış Manço’nun oğlu yıllar sonra açıkladığı gerçekle şoke etti!

Barış Manço unutulmaz şarkıları ile her zaman saygı ve özlemle anılıyor.

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Hepimiz onu ’Barış Abi’ olarak tanıdık ama... Merhum sanatçı Barış Manço’nun oğlu yıllar sonra açıkladığı gerçekle şoke etti!

Barış Manço şarkılarının yanında, filmleri ve 7'den 77'ye televizyon programıyla 'Barış abi' olarak uzun yıllar gönüllerde taht kurmuştur.

Hepimiz onu ’Barış Abi’ olarak tanıdık ama... Merhum sanatçı Barış Manço’nun oğlu yıllar sonra açıkladığı gerçekle şoke etti!

Günümüzde hala söylediği çocuk şarkıları ile de büyük-küçük herkesin dinlediği merhum sanatçı Barış Manço hayatı da sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Hepimiz onu ’Barış Abi’ olarak tanıdık ama... Merhum sanatçı Barış Manço’nun oğlu yıllar sonra açıkladığı gerçekle şoke etti!

Daha önce Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıklamış ve hayatından kesitler, hatıralar aktarmıştı. Doğukan Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes oldukça şaşırmıştı.

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