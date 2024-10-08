Giriş Tarihi: 08.10.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
06:35
Hepimiz onu 'Barış Abi' olarak tanıdık ama... Merhum sanatçı Barış Manço'nun oğlu yıllar sonra açıkladığı gerçekle şoke etti!
O, 7'den 77'e herkesin Barış abisiydi... Milyonların sevgisini kazanan merhum sanatçı Barış Manço unutulmaz şarkıları ile her zaman saygı ve özlemle anılıyor. Günümüzde hala söylediği çocuk şarkıları ile de büyük-küçük herkesin dinlediği Barış Manço hakkındaki gerçekle sevenlerini şaşırttı. Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir röportajında babası hakkında bilinmeyeni açıkladı... Meğer Barış Manço'nun gerçek ismi bambaşkaymış... İşte hepimizin Barış Manço olarak tanıdığı sanatçının gerçek ismi...