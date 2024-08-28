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Haberler Galeri “Her hali başka güzel” 37 yaşındaki Sinem Kobal hayranlarına galerisini gezdirdi!
Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:41

“Her hali başka güzel” 37 yaşındaki Sinem Kobal hayranlarına galerisini gezdirdi!

37 yaşındaki başarılı oyuncu Sinem Kobal, "Galerimde gezelim biraz" notuyla paylaşım yaptı. Güzel oyuncu bir süre oyunculuğa arada verdikten sonra 'Her Şeyin Başı Merkür' filmiyle geri döndü. Kenan İmirzalıoğlu ile 8 yıllık mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, kazları Lalin ve Leyla ile özel olarak ilgilendiği için mesleğine ara vermişti. Muhteşem bir dönüş yapan Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarına hız vermeden devam ediyor. Sinem Kobal, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İşte Sinem Kobal'ın "Her hali başka güzel" dedirtten paylaşımları…

Her hali başka güzel 37 yaşındaki Sinem Kobal hayranlarına galerisini gezdirdi!

Güzel oyuncu Sinem Kobal paylaşımına "Galerimde gezelim biraz" notunu ekledi. Sinem Kobal, sosyal medyayı salladı.

Her hali başka güzel 37 yaşındaki Sinem Kobal hayranlarına galerisini gezdirdi!

8 yıl önce hayatını yakışıklı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile birleştiren Sinem Kobal, Lalin ve Leyla adını verdikleri kızlarıyla da anneliği tatmıştı. Bu süreçte kariyerine ara veren Sinem Kobal, son zamanlarda dönüş sinyalleri veriyordu.

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Her hali başka güzel 37 yaşındaki Sinem Kobal hayranlarına galerisini gezdirdi!

Sinem Kobal'dan uzun zaman sonra setten peş peşe paylaşımlar yaptı.

Her hali başka güzel 37 yaşındaki Sinem Kobal hayranlarına galerisini gezdirdi!

Güzel oyuncu Sinem Kobal 7 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşacak. Sinem Kobal, 'Her Şeyin Başı Merkür' isimli filmde, savaş muhabirliği hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan 'Elif'i oynayacak.

Her hali başka güzel 37 yaşındaki Sinem Kobal hayranlarına galerisini gezdirdi!

Sinem Kobal, yeni filmi Her Şeyin Başı Merkür'ün setinden peş peşe paylaşımlar yaptı. Takipçilerine müjdeli haber veren Sinem Kobal'ın neşeli hallerine takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

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