Giriş Tarihi: 28.08.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
11:41
“Her hali başka güzel” 37 yaşındaki Sinem Kobal hayranlarına galerisini gezdirdi!
37 yaşındaki başarılı oyuncu Sinem Kobal, "Galerimde gezelim biraz" notuyla paylaşım yaptı. Güzel oyuncu bir süre oyunculuğa arada verdikten sonra 'Her Şeyin Başı Merkür' filmiyle geri döndü. Kenan İmirzalıoğlu ile 8 yıllık mutlu bir evliliği olan Sinem Kobal, kazları Lalin ve Leyla ile özel olarak ilgilendiği için mesleğine ara vermişti. Muhteşem bir dönüş yapan Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarına hız vermeden devam ediyor. Sinem Kobal, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. İşte Sinem Kobal'ın "Her hali başka güzel" dedirtten paylaşımları…