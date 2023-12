Giriş Tarihi: 21.12.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 08:20

Her şey altın saçlı Kurt Efe için! Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe görüntülenmesin diye öyle bir şey yaptı ki... Eve VIP hizmet!

Yer aldığı projelerle son dönemde daha da çok ilgi çeken Kıvanç Tatlıtuğ, ailesiyle de merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Adım adım takip edilen, her yaptığı, her söylediği, her giydiği ilgi odağı olan yakışıklı oyuncu geçtiğimiz haftalarda oğlu Kurt Efe ile hastane çıkışı görüntülenmişti. Altın saçlı oğulları Kurt Efe'ye nazar değmesinden çok korkan ünlü çift bu defa işlerini sağlama aldı. Kıvanç Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe görüntülenmesinde diye bakın ne yaptı...