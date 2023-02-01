"Her şey gördüğünüz gibi" Çağla Şikel'den yeni aşkı Nail Gönenli hakkında ilk açıklama geldi!

Sosyal medyanın en çok sevdiği ünlülerden olan Çağla Şıkel aşk orucunu genç avukat Nail Gönenli ile bozdu. Çağla Şıkel'in yıllardır titizlikle gizli tuttuğu özel hayatını bu defa gözler önünde yaşamaktan çekinmemesi 'Ufukta evlilik mi var?' sorularını akıllara getirdi.