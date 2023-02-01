Giriş Tarihi: 01.02.2023 08:27
Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
09:06
"Her şey gördüğünüz gibi" Çağla Şikel'den yeni aşkı Nail Gönenli hakkında ilk açıklama geldi!
2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isimle ismi yanyana anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve ilk defa sevgilisi avukat Nail Gönenli ile el ele görüntülendi. 44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli son olarak ise genç avukatın evine girerken objektiflere yakalandı. Şikel sevgilisi hakkında ilk kez konuştu. Şikel, "Her şey gördüğünüz gibi" dedi.