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Haberler Galeri "Her şey gördüğünüz gibi" Çağla Şikel'den yeni aşkı Nail Gönenli hakkında ilk açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 01.02.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 09:06

"Her şey gördüğünüz gibi" Çağla Şikel'den yeni aşkı Nail Gönenli hakkında ilk açıklama geldi!

2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isimle ismi yanyana anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve ilk defa sevgilisi avukat Nail Gönenli ile el ele görüntülendi. 44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli son olarak ise genç avukatın evine girerken objektiflere yakalandı. Şikel sevgilisi hakkında ilk kez konuştu. Şikel, "Her şey gördüğünüz gibi" dedi.

Her şey gördüğünüz gibi Çağla Şikel’den yeni aşkı Nail Gönenli hakkında ilk açıklama geldi!

Sosyal medyanın en çok sevdiği ünlülerden olan Çağla Şıkel aşk orucunu genç avukat Nail Gönenli ile bozdu. Çağla Şıkel'in yıllardır titizlikle gizli tuttuğu özel hayatını bu defa gözler önünde yaşamaktan çekinmemesi 'Ufukta evlilik mi var?' sorularını akıllara getirdi.

Her şey gördüğünüz gibi Çağla Şikel’den yeni aşkı Nail Gönenli hakkında ilk açıklama geldi!

Çağla Şıkel 8 yıllık kuralını genç avukat Nail Gönenli için bozdu. Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliği sonrası ilk kez sevgilisiyle görüntülendi.

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Her şey gördüğünüz gibi Çağla Şikel’den yeni aşkı Nail Gönenli hakkında ilk açıklama geldi!

Magazin kulislerine düşen bomba görüntüler sonrası Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı belgelenmiş oldu.

Her şey gördüğünüz gibi Çağla Şikel’den yeni aşkı Nail Gönenli hakkında ilk açıklama geldi!

Çağla Şıkel'in bir süredir ünlü avukat Nail Gönenli'yle sevgili olduğu öğrenilmişti.

Her şey gördüğünüz gibi Çağla Şikel’den yeni aşkı Nail Gönenli hakkında ilk açıklama geldi!

Ülkemizin en başarılı model ve sunucularından Şıkel'in bir süredir avukat Nail Gönenli'yle beraber olduğu iddiası konuluşuyordu.

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