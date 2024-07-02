Giriş Tarihi: 02.07.2024 07:05
Her şeyi bir kenara bırakıp ABD'ye yerleşmiş... Tokatçı'nın Emine'si yıllar sonra ortaya çıktı! Nazan Saatçi 66 yaşında mest etti!
Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Tokatçı filminin Emine'si yıllar sonra ortaya çıktı. Tokatçı filminde Kemal Sunal ile başrolü paylaşan usta sanatçı Nazan Saatçi, uzun süredir yaşamını ABD'de sürdürüyor. Şimdilerde 65 yaşında olan Tokatçı'nın Emine'si Nazan Saatçi'nin son hali herkesi mest etti. Ah Bu Sevda, Baba Kartal, Gelin Kayası, Fakir, Aşk Pınarı, Ölümsüz, Kahreden Kurşun, Yuva, Sessiz Karanlık ve Afacan Tatlı Bela gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu güzelliğiyle adeta genç kızlara taş çıkarıyor. İşte Tokatçı'nın Emine'sinin son hali...