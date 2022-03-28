Giriş Tarihi: 28.03.2022 08:17 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 08:17

"Her yaşta ayrı güzel" Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray göğsünü gere gere paylaştı!

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray geçtiğimiz aylarda 76 yaşına basmıştı. 20 kilo veren ve eski formuna kavuşan Türkan Şoray'ın fransız askısı yöntemi ile de gençleşmişti. Türkan Şoray'ın son hali ise giderek zayıfladığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir davette görüntülenen Türkan Şoray'ın aşırı zayıf hali dikkatlerden kaçmamıştı. Adeta bir deri bir kemik kalan Türkan Şoray'ı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulunan Türkan Şoray hayranlarını yine yıllara meydan okuyan güzelliğiyle mest etti Türk sinemasının 'Sultan'ına beğeni yağdı. Sanatçı dostlarının da aralarından buunduğu takipçilerinden yorum üstüne yorum alan Türkan Şoray "Her yaşta ayrı güzel" dedirtti! İşte fazla kilolarından kurtulan ve estetik dokunuşlar yaptıran usta sanatçı Türkan Şoray'ın yeni paylaşımı...