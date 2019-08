Hercai dizisinde Reyyan karakterine can veren ve oyunculuk yeteneğiyle kısa sürede milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Ebru Şahin'in hayatıyla ilgili bilinmeyenler merak konusu oldu. Ebru Şahin'in her paylaşımına beğeni yağdıran takipçileri ünlü yıldızı yorum yağmuruna tuttu. Geçtiğimiz günlerde tatil pozuyla olay olan ve sosyal medyayı sallayan Ebru Şahin, bu kez yaşıyla gündeme geldi. Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin kaç yaşında? İşte Ebru Şahin ve diğer ünlü yıldızların doğum tarihleri...