Hercai'nin Azat'ı ve Reyyan'ı hakkında şaşırtan gerçek!

Her hafta milyonlarca izleyiciyi ekrana kilitleyen atv'nin dizisi Hercai, başarılı oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Mardin'de çekilen ve Mardin'in tarihi dokusunu izleyiciye yansıtan Hercai her hafta zirvede yerini alıyor. Hercai dizisinde bu hafta; Azat'la evlenmesini istemeyen ve yaşattığı bütün kötü anları Reyyan'a unutturmak isteyen Miran, Reyyan'dan ikinci bir şans ister. Miran'a güvenmeyen Reyyan kalbi ve aklı arasında arafta kalmıştır. Diğer yandan Miran'ın, Reyyan'ı kaçırması Azat için bardağı taşıran son damla olur. Reyyan'ı, Miran'ın elinden tamamen kurtarmak için harekete geçen Azat, Gönül'ü kaçırır. Reyyan'ı geri getirmezlerse Gönül'ü teslim etmeyeceğini söyleyen Azat'ın bu hamlesi, hiç beklenilmeyen bir yerden iki aileyi karşı karşıya getirir. Hercai dizisindeki başarılı performansıyla göz dolduran Azat yani Tansu Taşanlar'ın ve yine Hercai dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan Reyyan yani Ebru Şahin'in memleketi merak konusu oldu. Hercai'nin Azat'ı ve Miran'ı nereli? İşte Hercai dizisinin ünlü yıldızları Azat ve Miran ile diğer ünlü oyuncuların merak edilen memleketleri…