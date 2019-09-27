Hercai’nin Azize Aslanbey’i Ayda Aksel’in kızı Leyla’yı görenler hayran kalıyor!

atv'nin sevilen dizisi Hercai bu akşam da bomba gibi bir bölümle izleyicisiyle buluşuyor. Hercai yine heyecan dolu bir bölümle ekranlara geliyor. Bakın Hercai'nin 14.bölümünde neler olacak? Hazar'ın kızını korumak için verdiği savaşa rağmen Reyyan'ın evlilik kararı Şadoğlu ailesine bomba gibi düşer. ''Ben kızımın evlatlığından razıyım'' diyen Hazar, Reyyan'ın verdiği karara inanmak istemez. Tüm aile Reyyan'ı gözden çıkarmışken Zehra ve Hazar bir kere daha Reyyan için harekete geçer. Diğer yandan Miran'ın evlilik kararı Azize'nin 27 yıldır planladığı intikamın değişmesine neden olur. Yaşanan olaylar iki aile arasında yeni bir savaşın kapılarını mı açacak yoksa hiç beklenmedik bir karar tüm dengelerin değişmesine mi neden olacak? Miran ve Reyyan karşılarına çıkan engellere rağmen mutlu sona ulaşabilecek mi? Usta oyuncu Ayda Aksel, Azize Aslanbey karakteriyle gönüllere taht kurmayı başardı. Cuma akşamları izleyici ile buluşan Hercai dizisinin, en çok dikkat çeken karakteri Azize Aslanbey oldu, herkes onu Azize Aslanbey olarak tanıyor. Ayda Aksel'in hayat verdiği karakteri birçok kişi çok sevdi. Tabi bunda Ayda Aksel'in başarılı oyunculuğunun payı oldukça büyük. Hercai dizisinin Azize Aslanbey'i Ayda Aksel'in özel hayatı da takipçileri tarafından merak konusunu oldu. Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül'ü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Ayda Aksel'in kızı adeta annesinin kopyası. Güzelliğiyle dikkat çeken Leyla Yüngül, Ayda Aksel'in takipçileri tarafından çok beğeniliyor. İşte doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül ve diğer ünlü isimlerin çocukları…