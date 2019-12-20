Hercai’nin Azize Aslanbey’i bu kez çok farklı! Ayda Aksel’i böyle görenler tanıyamadı!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Herca'de Azize Aslanbey karakterini canlandıran Ayda Aksel'i gündelik hayatındaki tarzı görenleri büyüledi. Hercai dizisinin 26. bölümünü herkes heyecanla bekliyor. Her şeyin başladığı yerde bir daha ayrılmamak üzere birbirlerine söz veren Reyyan ve Miran için yeni bir dönemin kapıları açılırken, Miran'ın geçmişi de değişmeye başlar. Bunca yıl Miran bir gün gelecek umuduyla, acılarını kalbine gömen Şükran'ın ortaya çıkması, Azize Aslanbey'in değiştirdiği geçmişin gerçeklerini ortaya çıkaracak mı? Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Hercai izleyiciden tam not almayı başarıyor. Dizide Azize Aslanbey karakterini oynayan Ayda Aksel'in fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor.