Hercai’nin Azize Aslanbey’i bu kez çok farklı! Ayda Aksel’i böyle görenler tanıyamadı!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'de Azize Aslanbey karakterini canlandıran Ayda Aksel'in gündelik hayatındaki tarzı görenleri büyüledi. Bu akşam 26. bölümü ekranlara gelecek olana Hercai, sürprizlerle dolu bir bölümle geliyor. Şadoğlu konağında ise yaptıklarının ortaya çıkmasından sonra Nasuh'un cezasını kestiği Yaren, bu cezadan kurtulmak için düşmanla iş birliği yapar. Konaktaki itibarını kaybeden Yaren, acaba bu hamlesiyle eski dokunulmazlığını geri kazanabilecek midir? Diğer yandan Aslanbey konağındaki sessiz savaş devam ederken, Miran'ın kendisinden uzaklaştığını gören Azize Aslanbey, kaybettiği güveni kazanmak için harekete geçer ancak Azize daha büyük bir fırtınanın geldiğinde habersizdir. Azize Aslanbey karakterini canlandıran Ayda Aksel gerçek hali şaşırttı. İşte Ayda Aksel ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…