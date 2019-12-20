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  • Hercai’nin Azize Aslanbey’i bu kez çok farklı! Ayda Aksel’i böyle görenler tanıyamadı!

’nin ’i bu kez çok farklı! ’i böyle görenler tanıyamadı!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Herca'de karakterini canlandıran 'i gündelik hayatındaki tarzı görenleri büyüledi. dizisinin 26. bölümünü herkes heyecanla bekliyor. Her şeyin başladığı yerde bir daha ayrılmamak üzere birbirlerine söz veren Reyyan ve Miran için yeni bir dönemin kapıları açılırken, Miran'ın geçmişi de değişmeye başlar. Bunca yıl Miran bir gün gelecek umuduyla, acılarını kalbine gömen Şükran'ın ortaya çıkması, Azize Aslanbey'in değiştirdiği geçmişin gerçeklerini ortaya çıkaracak mı? Cuma günlerinin reyting rekortmeni dizisi Hercai izleyiciden tam not almayı başarıyor. Dizide Azize Aslanbey karakterini oynayan Ayda Aksel'in fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor.

Giriş Tarihi: 20.12.2019 07:05 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 07:12
Hercai’nin Azize Aslanbey’i bu kez çok farklı! Ayda Aksel’i böyle görenler tanıyamadı!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi 'de karakterini canlandıran 'in gündelik hayatındaki tarzı görenleri büyüledi. Bu akşam 26. bölümü ekranlara gelecek olana Hercai, sürprizlerle dolu bir bölümle geliyor. Şadoğlu konağında ise yaptıklarının ortaya çıkmasından sonra Nasuh'un cezasını kestiği Yaren, bu cezadan kurtulmak için düşmanla iş birliği yapar. Konaktaki itibarını kaybeden Yaren, acaba bu hamlesiyle eski dokunulmazlığını geri kazanabilecek midir? Diğer yandan Aslanbey konağındaki sessiz savaş devam ederken, Miran'ın kendisinden uzaklaştığını gören Azize Aslanbey, kaybettiği güveni kazanmak için harekete geçer ancak Azize daha büyük bir fırtınanın geldiğinde habersizdir. Azize Aslanbey karakterini canlandıran Ayda Aksel gerçek hali şaşırttı. İşte Ayda Aksel ve diğer ünlü isimlerin değişimleri…

Hercai’nin Azize Aslanbey’i bu kez çok farklı! Ayda Aksel’i böyle görenler tanıyamadı!

FAHRİYE EVCEN

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Hercai’nin Azize Aslanbey’i bu kez çok farklı! Ayda Aksel’i böyle görenler tanıyamadı!
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Hercai’nin Azize Aslanbey’i bu kez çok farklı! Ayda Aksel’i böyle görenler tanıyamadı!
Hercai’nin Azize Aslanbey’i bu kez çok farklı! Ayda Aksel’i böyle görenler tanıyamadı!
Hercai’nin Azize Aslanbey’i bu kez çok farklı! Ayda Aksel’i böyle görenler tanıyamadı!

EMINA JAHOVIC

Hercai’nin Azize Aslanbey’i bu kez çok farklı! Ayda Aksel’i böyle görenler tanıyamadı!
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