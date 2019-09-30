Hercai’nin Camgöz’ü Aslı Samat’ın 93 kilo verdiğini biliyor muydunuz?

'Hercai' dizisinin 'Camgöz' lakaplı oyuncusu Aslı Samat'ın çocukluğundan beri hayali olan oyunculuk için 93 kilo verdiği ortaya çıktı. Aslı Samat: Annem sayemde terziliği öğrendi. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü mezunu olan; Ateşböceği ve Uzaklarda Arama gibi sevilen yapımlarda yer alan Aslı Samat, tüp mide ameliyatı sonrasında 6 yılda 173 kilodan 80'e düştü. Kendisine daha çeşitli karakterlerin de teklif edilebilmesi için bu yolu seçtiğini söyleyen genç oyuncu, 62 beden olan gardırobunu da 42 beden kıyafetlerle değiştirdi. Zorlu dönemler geçirdiğini belirten Aslı Samat, "Süreç içinde 70 kilo verdikten sonra köpeklerimle bol bol yürüyüş yaptım, pilates ve yüzmeye gittim. Belirli yiyecekler dışında hiçbir şey yemediğim dönemler oldu. Kilolarımla düzenli giden ilişkimizi bitirme evresinde olduğumuzdan her 365 günde 3-5 bir şey veriyorum. Dolayısıyla beni iki yıl görmeyen birine bazen kendimi hatırlatmak için "Hani şu kızıl olan, beraber çalıştık, hani köpeklerim var, yahu şişman olan şişman işte! Demek zorunda kalıyorum" sözleriyle yaşadığı değişimi anlattı.