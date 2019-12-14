Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in gerçek hayattaki eşi… Gerçek hayattaki eşi bakın kim!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin 25. bölümü, "Hercai" tüm kişilerde birinci sırada! Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %9,37 izlenme oranı ve %20,47 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin 25. Bölüm etiketi #bendengidemezsin, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 2. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Miran için bardağı taşıran son damla, Reyyan'ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif'in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi olur. Hazar'ın gerçeği itiraf etmesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Hercai oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Hercai'nin sevilen oyuncusu Serdar Özer'in hayatını araştıran takipçilerinin en çok merak ettiği konu kiminle evli olduğu… İşte merak edenler için Hercai'nin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer ve eşi Çiğdem Özer…