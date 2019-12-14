Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in gerçek hayattaki eşi… Gerçek hayattaki eşi bakın kim!

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi! "Hercai" tüm kişiler kategorisinde birinci sırada! Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin 25. bölümü, Tüm Kişiler kategorisinde %9,37 izlenme oranı ve %20,47 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Bir yandan Miran'a kendisini affettirmeye çalışan Reyyan diğer taraftan ailesinin söylemiş olduğu yalanın hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışır. Elif'in Şadoğlu konağına gittiğini öğrenen Azize kontrolünü kaybeder. Şadoğlu konağında bir kere daha karşı karşıya gelen iki ailenin restleşmesi Azize'nin zor bir seçim yapmasına neden olur. Bu sırada Miran'ın Reyyan'ı affetmeyeceğini düşünen Gönül'ün gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Diğer yandan Miran'a yan yanayken daha güçlü olduklarını göstermek isteyen Reyyan, acısını hafifletmek için annesinin geçmişine sığınan Miran'ı bulduğunda hiç beklenmeyen bir gerçeğin ortaya çıkması tüm yaşananların seyrini değiştirir. Hercai'nin sevilen karakterlerinden biri olan Cihan Şadoğlu, Serdar Özer'in eşi hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Hercai'nin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer'in ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…