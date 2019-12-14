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  • Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in gerçek hayattaki eşi… Gerçek hayattaki eşi bakın kim!

’nin ’su ’in gerçek hayattaki eşi… Gerçek hayattaki eşi bakın kim!

atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'nin 25. bölümü, "Hercai" tüm kişilerde birinci sırada! Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %9,37 izlenme oranı ve %20,47 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin 25. Bölüm etiketi #bendengidemezsin, Twitter Türkiye listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 2. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Miran için bardağı taşıran son damla, Reyyan'ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif'in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi olur. Hazar'ın gerçeği itiraf etmesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Hercai oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Hercai'nin sevilen oyuncusu 'in hayatını araştıran takipçilerinin en çok merak ettiği konu kiminle evli olduğu… İşte merak edenler için Hercai'nin 'su Serdar Özer ve eşi

Giriş Tarihi: 14.12.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 16:32
Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in gerçek hayattaki eşi… Gerçek hayattaki eşi bakın kim!

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi! "" tüm kişiler kategorisinde birinci sırada! Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai'nin 25. bölümü, Tüm Kişiler kategorisinde %9,37 izlenme oranı ve %20,47 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Bir yandan Miran'a kendisini affettirmeye çalışan Reyyan diğer taraftan ailesinin söylemiş olduğu yalanın hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışır. Elif'in Şadoğlu konağına gittiğini öğrenen Azize kontrolünü kaybeder. Şadoğlu konağında bir kere daha karşı karşıya gelen iki ailenin restleşmesi Azize'nin zor bir seçim yapmasına neden olur. Bu sırada Miran'ın Reyyan'ı affetmeyeceğini düşünen Gönül'ün gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Diğer yandan Miran'a yan yanayken daha güçlü olduklarını göstermek isteyen Reyyan, acısını hafifletmek için annesinin geçmişine sığınan Miran'ı bulduğunda hiç beklenmeyen bir gerçeğin ortaya çıkması tüm yaşananların seyrini değiştirir. Hercai'nin sevilen karakterlerinden biri olan , 'in eşi hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Hercai'nin Cihan Şadoğlu'su Serdar Özer'in ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in gerçek hayattaki eşi… Gerçek hayattaki eşi bakın kim!

BÜLENT SERTTAŞ VE EŞİ

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Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in gerçek hayattaki eşi… Gerçek hayattaki eşi bakın kim!
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Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in gerçek hayattaki eşi… Gerçek hayattaki eşi bakın kim!
Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in gerçek hayattaki eşi… Gerçek hayattaki eşi bakın kim!

SABRİ - YAĞMUR SARIOĞLU

Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in gerçek hayattaki eşi… Gerçek hayattaki eşi bakın kim!
Hercai’nin Cihan Şadoğlu’su Serdar Özer’in gerçek hayattaki eşi… Gerçek hayattaki eşi bakın kim!
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