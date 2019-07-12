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  • Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş şaşırttı! Duygu Yetiş hakkındaki bu gerçeği çok az kişi biliyor!

'nin Elif'i şaşırttı! Duygu Yetiş hakkındaki bu gerçeği çok az kişi biliyor!

'nin fenomen dizisi 'nin yeni sezonu iple çekiliyor. Daha yayınlandığı ilk bölümle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hercai dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Hercai'nin Reyyan'ı ve Miran karakterine hayat veren kadar diğer genç oyuncularda merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de daha önceden farklı projelerden tanıdığımız Hercai'nin Elif'i . Duygu Yetiş diziyi sonradan dahil olsa da başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş ekranlara dönmesinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkında merak edilenlerden biri de yaşı… Yaşını neredeyse hiç göstermeyen güzel oyuncu Duygu Yetiş ile ilgili bu bilgiyi öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte Atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş'in yaşı ve sizler için derlediğimiz diğer

Giriş Tarihi: 12.07.2019 07:10 Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 08:51
Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş şaşırttı! Duygu Yetiş hakkındaki bu gerçeği çok az kişi biliyor!

Reyting rekortmeni dizi 'ye Elif karakteri ile dahil olan 'i ekranlarda ilk gördüğümüzde sene 2001'di. Yer aldığı birçok projede doğal oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Duygu Yetiş, sosyal medyada bu aralar çok konuşulan ve merak edilen isimler arasında. Hercai dizisinde hayat verdiği Elif karakteri ile dizide oldukça başarılı bir oyunculuk sergileyen Duygu Yetiş'in yaşını duyan inanamıyor. İşte Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş'in yaşı ve ünlü isimlerin yaşları…

Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş şaşırttı! Duygu Yetiş hakkındaki bu gerçeği çok az kişi biliyor!

AYŞEGÜL ALDİNÇ

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Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş şaşırttı! Duygu Yetiş hakkındaki bu gerçeği çok az kişi biliyor!

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Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş şaşırttı! Duygu Yetiş hakkındaki bu gerçeği çok az kişi biliyor!

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