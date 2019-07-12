Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş şaşırttı! Duygu Yetiş hakkındaki bu gerçeği çok az kişi biliyor!

Reyting rekortmeni dizi Hercai'ye Elif karakteri ile dahil olan Duygu Yetiş'i ekranlarda ilk gördüğümüzde sene 2001'di. Yer aldığı birçok projede doğal oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Duygu Yetiş, sosyal medyada bu aralar çok konuşulan ve merak edilen isimler arasında. Hercai dizisinde hayat verdiği Elif karakteri ile dizide oldukça başarılı bir oyunculuk sergileyen Duygu Yetiş'in yaşını duyan inanamıyor. İşte Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş'in yaşı ve ünlü isimlerin yaşları…