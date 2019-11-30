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  • Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası meğer… Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası herkesi şoke etti!

’nin ’i meğer… Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası herkesi şoke etti!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'nin oyuncusu hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hercai dizisinde karakterine hayat veren Oya Unustası'nın paylaşımları takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Oya Unustası'nın sosyal medyadan paylaştığı çocukluk fotoğrafı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Hercai'nin 23. bölümünde; Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister. Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer.

Giriş Tarihi: 30.11.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019 14:43
Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası meğer… Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası herkesi şoke etti!

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Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası meğer… Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası herkesi şoke etti!

KIVANÇ TATLITUĞ

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Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası meğer… Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası herkesi şoke etti!
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Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası meğer… Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası herkesi şoke etti!

ANGELINA JOLIE

Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası meğer… Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası herkesi şoke etti!
Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası meğer… Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası herkesi şoke etti!
Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası meğer… Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası herkesi şoke etti!

NEHİR ERDOĞAN

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