Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası meğer… Hercai’nin Gönül Aslanbey’i Oya Unustası herkesi şoke etti!

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'nin oyuncusu Oya Unustası hem güzelliğiyle hem de başarılı oyunculuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hercai dizisinde Gönül Aslanbey karakterine hayat veren Oya Unustası'nın sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Oya Unustası'nın sosyal medyadan paylaştığı çocukluk fotoğrafı hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Hercai'nin 23. bölümünde; Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer. Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister. Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir. Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer.