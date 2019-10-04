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  • Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali şoke etti! Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan meğer...

'nin 'ın kilolu hali şoke etti! Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan meğer...

'nin reyting rekortmeni dizisi yeni sezonda da zirveye yerleşti. 15. bölümü ile yine nefesler tutulacak. Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen , kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen ve 'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır? Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir. Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir. Diğer yandan Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. Hazar'ın bu hamlesiyle Azize'nin kurduğu planlar tehlikeye girer. 15 bölümle izleyicisiyle buluşacak olan Hercai sevilen oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizi de başrol oyuncularının yanı sıra önemli karakterlere hayat veren diğer oyuncularda oldukça seviliyor. Dizi de Reyyan'ın yengesi karakterini hayat veren sevilen oyuncu da bunlardan biri. 90'lı yılların sevilen dizilerinden olan Çılgın Bediş, Kaygısızlar gibi projelerden de tanıdığımız Gülçin Hatıhan kilolu hali ile şaşırttı. İşte 46 yaşındaki ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 08:38 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 08:41
Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali şoke etti! Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan meğer...

'nin reyting rekortmeni dizisi yeni sezonda da zirveye yerleşti. 15. bölümü ile yine nefesler tutulacak. Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen , kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen ve 'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır? Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir. Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir. Diğer yandan Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. Hazar'ın bu hamlesiyle Azize'nin kurduğu planlar tehlikeye girer. 15 bölümle izleyicisiyle buluşacak olan Hercai sevilen oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizi de başrol oyuncularının yanı sıra önemli karakterlere hayat veren diğer oyuncularda oldukça seviliyor. Dizi de Reyyan'ın yengesi karakterini hayat veren sevilen oyuncu da bunlardan biri. 90'lı yılların sevilen dizilerinden olan Çılgın Bediş, Kaygısızlar gibi projelerden de tanıdığımız Gülçin Hatıhan kilolu hali ile şaşırttı. İşte 46 yaşındaki ve sizin için derlediğimiz ...

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali şoke etti! Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan meğer...

YEŞİM CEREN BOZOĞLU

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Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali şoke etti! Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan meğer...
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Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali şoke etti! Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan meğer...

CENGİZ KURTOĞLU

Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali şoke etti! Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan meğer...
Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali şoke etti! Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan meğer...
Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan'ın kilolu hali şoke etti! Ünlü oyuncu Gülçin Hatıhan meğer...
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