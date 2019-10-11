Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz?

atv'nin sevilen dizisi Hercai bu akşam 16. bölümüyle ekranlara gelecek. Kimsenin beklemediği sürprizlerle dolu bir bölüm sizleri bekliyor. Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek Hazar Şadoğlu'yla iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Hercai'nin başarılı oyuncusu Serhat Tutumluer, Hazar Şadoğlu rolüyle gönüllere taht kurdu. Serhat Tutumluer'in hayatını araştıranlar gerçek hayatta ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu duyunca çok şaşırıyor. Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu Serhat Tutumluer bakın gerçek hayatta hangi ünlü oyuncu ile evli…