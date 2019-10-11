Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz?

Hercai, bu akşam atv ekranlarında bomba gibi bir bölümle geliyor. Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir. Hercai'nin Hazar Şadoğlu, Serhat Tutumluer gerçek hayatında sakin ve kameralardan uzak bir yaşamı tercih ediyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'nun gerçek hayattaki eşinin çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar ise çok şaşırıyor. İşte birçok kişinin bilmediği Serhat Tutumluer'in eşi ve diğer ünlülerin eşleri, sevgilileri…