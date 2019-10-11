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  • Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz?

’nin ’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz?

atv'nin sevilen dizisi bu akşam 16. bölümüyle ekranlara gelecek. Kimsenin beklemediği sürprizlerle dolu bir bölüm sizleri bekliyor. Reyyan'ın kaçırılması Şadoğlu çiftliğinde karşı karşıya gelen iki ailede bomba etkisi yaratır. Miran, Reyyan'ı bulabilmek için yıllardır sürdürdüğü düşmanlığı göz ardı ederek 'yla iş birliği yapar. Hazar ve Miran'ın, Reyyan için bir arada hareket etmesi ikiliyi yakınlaştırırken daha önce hiç konuşulmayan gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlar. Hercai'nin başarılı oyuncusu , Hazar Şadoğlu rolüyle gönüllere taht kurdu. Serhat Tutumluer'in hayatını araştıranlar gerçek hayatta ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu duyunca çok şaşırıyor. Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu Serhat Tutumluer bakın gerçek hayatta hangi ünlü oyuncu ile evli…

Giriş Tarihi: 11.10.2019 07:21 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 07:54
Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz?

, bu akşam atv ekranlarında bomba gibi bir bölümle geliyor. Bütün planların kurucusu olan Azize Aslanbey bu defa ''Ben yapmadıysam kim yaptı?'' düşüncesiyle kendini saf dışı kaldığı bir oyunun içerisinde bulur ancak geçmişte yaptıkları yüzünden hem Şadoğlu ailesi hem de Miran, Reyyan'ı kaçıran kişinin Azize Aslanbey olduğundan şüphelenmektedir. Hercai'nin , gerçek hayatında sakin ve kameralardan uzak bir yaşamı tercih ediyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'nun gerçek hayattaki eşinin çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar ise çok şaşırıyor. İşte birçok kişinin bilmediği Serhat Tutumluer'in eşi ve diğer ünlülerin eşleri, sevgilileri…

Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz?

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Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz?

PELİNSU PİR İLE EŞİ LEVENT TÜLEK

Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz?

PELİNSU PİR İLE EŞİ LEVENT TÜLEK

Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz?

PELİNSU PİR İLE EŞİ LEVENT TÜLEK

Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz?

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Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz?

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