Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz? Duyanlar şoke oluyor!

Hercai, bu akşam atv ekranlarında bomba gibi bir bölümle geliyor. Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde büyük bir şok geçirir. Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir. Hercai'nin Hazar Şadoğlu, Serhat Tutumluer gerçek hayatında sakin ve kameralardan uzak bir yaşamı tercih ediyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'nun gerçek hayattaki eşinin çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar ise çok şaşırıyor. İşte birçok kişinin bilmediği Serhat Tutumluer'in eşi ve diğer ünlülerin eşleri, sevgilileri…