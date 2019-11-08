Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz? Duyanlar şoke oluyor!

atv'nin sevilen dizisi Hercai bu akşam 20. bölümüyle ekranlara gelecek. Kimsenin beklemediği sürprizlerle dolu bir bölüm sizleri bekliyor. Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker. Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını verirken, acaba 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda Hazar Şadoğlu'nun hayatına kast eden kişi gerçekten Miran Aslanbey midir? Yoksa her geçen gün gittikçe kuvvetlenerek büyüyen bu masalsı aşkın sonsuza kadar yarım kalmasını isteyen başka birisi midir? Hercai'nin başarılı oyuncusu Serhat Tutumluer, Hazar Şadoğlu rolüyle gönüllere taht kurdu. Serhat Tutumluer'in hayatını araştıranlar gerçek hayatta ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu duyunca çok şaşırıyor. Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu Serhat Tutumluer bakın gerçek hayatta hangi ünlü oyuncu ile evli…