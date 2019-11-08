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  • Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz? Duyanlar şoke oluyor!

’nin ’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz? Duyanlar şoke oluyor!

atv'nin sevilen dizisi bu akşam 20. bölümüyle ekranlara gelecek. Kimsenin beklemediği sürprizlerle dolu bir bölüm sizleri bekliyor. Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren , Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker. Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını verirken, acaba 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda 'nun hayatına kast eden kişi gerçekten Miran Aslanbey midir? Yoksa her geçen gün gittikçe kuvvetlenerek büyüyen bu masalsı aşkın sonsuza kadar yarım kalmasını isteyen başka birisi midir? Hercai'nin başarılı oyuncusu , Hazar Şadoğlu rolüyle gönüllere taht kurdu. Serhat Tutumluer'in hayatını araştıranlar gerçek hayatta ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu duyunca çok şaşırıyor. Özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu Serhat Tutumluer bakın gerçek hayatta hangi ünlü oyuncu ile evli…

Giriş Tarihi: 08.11.2019 06:28 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 06:33
Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz? Duyanlar şoke oluyor!

, bu akşam atv ekranlarında bomba gibi bir bölümle geliyor. Masumiyetini kanıtlamak için ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde büyük bir şok geçirir. Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir. Hercai'nin , gerçek hayatında sakin ve kameralardan uzak bir yaşamı tercih ediyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'nun gerçek hayattaki eşinin çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar ise çok şaşırıyor. İşte birçok kişinin bilmediği Serhat Tutumluer'in eşi ve diğer ünlülerin eşleri, sevgilileri…

Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz? Duyanlar şoke oluyor!

PELİNSU PİR İLE EŞİ LEVENT TÜLEK

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Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz? Duyanlar şoke oluyor!
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Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz? Duyanlar şoke oluyor!
Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz? Duyanlar şoke oluyor!
Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz? Duyanlar şoke oluyor!

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Hercai’nin Hazar Şadoğlu Serhat Tutumluer’in hangi ünlü oyuncuyla evli olduğunu biliyor musunuz? Duyanlar şoke oluyor!
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