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  • Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler şoke oluyor!

’nin ’ı ve annesi ’nü görenler şoke oluyor!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'nin oyuncusu dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Birçok kişi bilmiyor ama Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü'nün hayatını, annesi değiştirmiş! Annesinin ısrarlı çabaları sonucu oyuncu olan Akınözü, aslında bambaşka bir meslek üzerine eğitim almış. Genç oyuncu, şimdilerde Hercai dizisinde oynadığı karakteri ile popülerliğin zirvesine çıktı. Fakat onun oyuncu olmak gibi hayalleri daha önce yokmuş. Akın Akınözü'nün kariyerindeki dönüm noktası Hercai dizisi oldu. Akın Akınözü Hercai dizisi sayesinde büyük kitleler tarafından tanındı. Hercai ile birlikte imaj değiştiren, saçlarını ve sakallarını uzatarak, şivesi, tavırlarıyla bambaşka bir kimliğe bürünen Akın Akınözü, 'da hızla yükselen takipçi sayısına ulaştı. Akın Akınözü'nün oyuncu olmasındaki en büyük desteği ise annesi vermiş. Aslında Amerika'da matematik bölümünü bitiren oyuncu, annesinin teşvikiyle mesleğini değiştirmiş. Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, lise yıllarında oğlunun konservatuvar okumasını istemiş ama oğlu matematik okumayı tercih etmiş. Akın Akınözü, ilk tercihini yapıp Amerika'da – General Studies, UC- Berkeley – Applied Math'de okuyarak mezun olmuş. Daha sonrasınnda Matematik bölümünde yüksek lisans eğitimini de tamamlayan Akın Akınözü, okul bittikten sonra annesinin isteği üzerine oyunculuğa yönelmiş. Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü aynı zamanda ünlü bir oyuncudur. İşte Akın Akınözü'nün ve diğer ünlü isimlerin anneleri…

Giriş Tarihi: 19.08.2019 06:58 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 07:13
Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler şoke oluyor!

dizisiyle kendisine milyonlarca hayran kazandıran genç oyuncu , hayatıyla da merak konusu oluyor. Akın Akınözü'nün hayatını araştıranlar annesi 'nün de oyuncu olduğunu öğrenince çok şaşırıyor. Akın Akınözü'nün annesi, genç görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü'nü görenler onları abla, kardeş sanıyor. Genç görüntüyle dikkat çeken Özlem Akınözü güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Akın Akınözü'nün annesi!

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler şoke oluyor!

EMINA JAHOVIC

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler şoke oluyor!

EMINA JAHOVIC VE ANNESİ

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler şoke oluyor!

PELİN KARAHAN

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler şoke oluyor!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler şoke oluyor!

AMİNE GÜLŞE

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü’nü görenler şoke oluyor!

AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ

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