Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlü bir oyuncu! Ünlü oyuncu Akın Akınözü'ne annesi Özlem Akınözü'nden duygusal mesaj!

Atv'nin rekortmen dizisi Hercai yeni sezona yine adını yazdırdı. Yayınlanan 13. bölümü ile listeleri alt üst eden Hercai zirveye oturdu. Yeni sezonun ilk bölümü ile seyirciyi ekrana kitleyen Hercai izleyicisine heyecan dolu dakikalar yaşattı. Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden olan Hercai başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü fetheden başarılı dizinin başrol oyuncularından Akın Akınözü sosyal medyada en merak edilen isimlerden oldu. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün attığı adım bile gündem olurken oyuncunun çok az kişi tarafından bilinen özellikleri hayranlarının markajında. Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan oyuncu son olarak doğum gününü unutmayanlar için teşekkür mesajı yayınlayan. 22 Eylül 1990 doğumlu olan Akın Akınözü, 29 yaşında girdi… Ünlü oyuncu bu mutlu gününde instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Akın Akınözü'nün çok az kişi tarafından bilinen oyuncu annesi Özlem Akınözü de oğlunun doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü birçok dizi ve filmden tanıdığımız ünlü bir oyuncu. İşte Hercai'nini Miran'ı Akın Akınözü'nün oyuncu annesi Özlem Akınözü' ve paylaşımı... Ayrıca sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri...