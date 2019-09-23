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  • Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlü bir oyuncu! Ünlü oyuncu Akın Akınözü'ne annesi Özlem Akınözü'nden duygusal mesaj!

'nin Miran'ı 'nün annesi de ünlü bir oyuncu! Ünlü oyuncu Akın Akınözü'ne annesi 'nden duygusal mesaj!

'nin rekortmen dizisi yeni sezona yine adını yazdırdı. Yayınlanan 13. bölümü ile listeleri alt üst eden Hercai zirveye oturdu. Yeni sezonun ilk bölümü ile seyirciyi ekrana kitleyen Hercai izleyicisine heyecan dolu dakikalar yaşattı. Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden olan Hercai başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü fetheden başarılı dizinin başrol oyuncularından sosyal medyada en merak edilen isimlerden oldu. Akın Akınözü'nün attığı adım bile gündem olurken oyuncunun çok az kişi tarafından bilinen özellikleri hayranlarının markajında. Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan oyuncu son olarak unutmayanlar için teşekkür mesajı yayınlayan. 22 Eylül 1990 doğumlu olan Akın Akınözü, 29 yaşında girdi… Ünlü oyuncu bu mutlu gününde instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Akın Akınözü'nün çok az kişi tarafından bilinen oyuncu annesi de oğlunun doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. 'nün annesi Özlem Akınözü birçok dizi ve filmden tanıdığımız ünlü bir oyuncu. İşte Hercai'nini Miran'ı Özlem Akınözü' ve paylaşımı... Ayrıca sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 23.09.2019 07:34 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 09:32
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlü bir oyuncu! Ünlü oyuncu Akın Akınözü'ne annesi Özlem Akınözü'nden duygusal mesaj!

'nin rekortmen dizisi yeni sezona yine adını yazdırdı. Yayınlanan 13. bölümü ile listeleri alt üst eden Hercai zirveye oturdu. Yeni sezonun ilk bölümü ile seyirciyi ekrana kitleyen Hercai izleyicisine heyecan dolu dakikalar yaşattı. Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden olan Hercai başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü fetheden başarılı dizinin başrol oyuncularından sosyal medyada en merak edilen isimlerden oldu. Akın Akınözü'nün attığı adım bile gündem olurken oyuncunun çok az kişi tarafından bilinen özellikleri hayranlarının markajında. Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan oyuncu son olarak unutmayanlar için teşekkür mesajı yayınlayan. 22 Eylül 1990 doğumlu olan Akın Akınözü, 29 yaşında girdi… Ünlü oyuncu bu mutlu gününde instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Akın Akınözü'nün çok az kişi tarafından bilinen oyuncu annesi de oğlunun doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. 'nün annesi Özlem Akınözü birçok dizi ve filmden tanıdığımız ünlü bir oyuncu. İşte Hercai'nini Miran'ı Özlem Akınözü' ve paylaşımı... Ayrıca sizin için derlediğimiz diğer ...

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlü bir oyuncu! Ünlü oyuncu Akın Akınözü'ne annesi Özlem Akınözü'nden duygusal mesaj!

EMINA JAHOVIC

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlü bir oyuncu! Ünlü oyuncu Akın Akınözü'ne annesi Özlem Akınözü'nden duygusal mesaj!
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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlü bir oyuncu! Ünlü oyuncu Akın Akınözü'ne annesi Özlem Akınözü'nden duygusal mesaj!

PELİN KARAHAN

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlü bir oyuncu! Ünlü oyuncu Akın Akınözü'ne annesi Özlem Akınözü'nden duygusal mesaj!
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlü bir oyuncu! Ünlü oyuncu Akın Akınözü'ne annesi Özlem Akınözü'nden duygusal mesaj!
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlü bir oyuncu! Ünlü oyuncu Akın Akınözü'ne annesi Özlem Akınözü'nden duygusal mesaj!
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