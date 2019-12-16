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  • Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi muhteşem oldu! Hercai'deki halinden oldukça farklı bir Ebru Şahin...

'nin Reyyan'ı 'in değişimi muhteşem oldu! Hercai'deki halinden oldukça farklı bir Ebru Şahin...

Bu hafta 26. bölümü ile ekranlara gelecek olan 'nin 26. bölüm fragmanı yayınlandı.Atv'de iki sezondur yayınlanan reyting rekortmeni dizisi Hercai genç oyuncu kadrosu ile adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle Miran ve Reyyan karakterleri ile yıldızları parlayan oyuncular Akın Akınözü ve 'in ünleri ülke sınırlarını aştı.
Hercai'deki Reyyan karakteri ile kısa sürede gönülleri fetheden genç oyuncu Ebru Şahin son dönemin en çok merak edilen isimlerinden oldu. 1994 yılında 'da doğan Hercai'nin sevilen oyuncusu Ebru Şahin aslında Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun. Okulu bittikten sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Ebru Şahin şimdilerde adından çok söz ettiriyor. Geniş bir hayran kitlesi olan Ebru Şahin'in bu başarısında doğal ve duru güzelliğinin yanı sıra sempatik halinin de büyük etkisi var. Geçmişte birçok dizi ve filmde yer alan de dikkat çekiyor. Ebru Şahin'in iki yıl önce Babam filmindeki halini görenler inanamıyor. Dalgalı uzun saçları ve buğulu güzel gözleri ile beğeni toplayan Reyyan karakteri ile adeta bütünleşen Ebru Şahin'in değişiminin böylesine güzel olacağını kimse tahmin etmemiştir. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 07:20 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 07:32
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi muhteşem oldu! Hercai'deki halinden oldukça farklı bir Ebru Şahin...

Bu hafta 26. bölümü ile ekranlara gelecek olan 'nin 26. bölüm fragmanı yayınlandı.Atv'de iki sezondur yayınlanan reyting rekortmeni dizisi Hercai genç oyuncu kadrosu ile adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle Miran ve Reyyan karakterleri ile yıldızları parlayan oyuncular Akın Akınözü ve 'in ünleri ülke sınırlarını aştı.
Hercai'deki Reyyan karakteri ile kısa sürede gönülleri fetheden genç oyuncu Ebru Şahin son dönemin en çok merak edilen isimlerinden oldu. 1994 yılında 'da doğan Hercai'nin sevilen oyuncusu Ebru Şahin aslında Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun. Okulu bittikten sonra kariyerine oyuncu olarak devam eden Ebru Şahin şimdilerde adından çok söz ettiriyor. Geniş bir hayran kitlesi olan Ebru Şahin'in bu başarısında doğal ve duru güzelliğinin yanı sıra sempatik halinin de büyük etkisi var. Geçmişte birçok dizi ve filmde yer alan de dikkat çekiyor. Ebru Şahin'in iki yıl önce Babam filmindeki halini görenler inanamıyor. Dalgalı uzun saçları ve buğulu güzel gözleri ile beğeni toplayan Reyyan karakteri ile adeta bütünleşen Ebru Şahin'in değişiminin böylesine güzel olacağını kimse tahmin etmemiştir. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi ve sizin için derlediğimiz ...

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi muhteşem oldu! Hercai'deki halinden oldukça farklı bir Ebru Şahin...

FAHRİYE EVCEN

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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi muhteşem oldu! Hercai'deki halinden oldukça farklı bir Ebru Şahin...
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Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi muhteşem oldu! Hercai'deki halinden oldukça farklı bir Ebru Şahin...

EMINA JAHOVIC

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi muhteşem oldu! Hercai'deki halinden oldukça farklı bir Ebru Şahin...
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi muhteşem oldu! Hercai'deki halinden oldukça farklı bir Ebru Şahin...

FİLİZ AKIN

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'in değişimi muhteşem oldu! Hercai'deki halinden oldukça farklı bir Ebru Şahin...
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