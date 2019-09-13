Hercai'nin Reyyan'ı ile ilgili şaşırtan detay! Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin meğer...

Hercai dizisinde Reyyan karakteriyle rol alan Ebru Şahin, güzelliğiyle ve oyunculuk yeteneğiyle göz dolduruyor. Hercai dizisinde gösterdiği başarılı performansla kısa sürede milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Reyyan, yani Ebru Şahin'in hayatıyla ilgili ayrıntılar merak edildi. Cuma akşamının en çok izlenen dizisi olan Hercai'nin iki başrol oyuncusu olan Ebru Şahin ve Akın Akınözü Mardin Midyat'ta ilgi odağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Hercai dizisinin başrolü Ebru Şahin ve Akın Akınözü Kültür Bakanlığı tarafından 'Kültür Sanat Elçisi' ilan edildi. Yaklaşık 20 bin kişinin karşısına çıkarak, alkışlar eşliğinde konuşma yapan Ebru Şahin ve Akın Akınözü, "Hercai'nin bu kadar başarılı olmasının bir sebebi de Mardin ve Midyat halkının bizleri sahiplenmiş olması. Hepinize çok teşekkür ediyoruz" diyerek düşüncelerini dile getirdiler." Konuşmanın ardından Mardin'e olan sevgisini dile getiren Ebru Şahin'in memleketi merak konusu oldu. İşte Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve diğer ünlülerin memleketleri...