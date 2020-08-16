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Haberler Galeri Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’la ilgili bir itirafta bulundu! ‘Yazılan her şey yanlıştı’

'nin yıldızı sevgilisi ’la ilgili bir itirafta bulundu! ‘Yazılan her şey yanlıştı’

'nin , bu yaza damga vuran isimler arasında yer alıyor. Hem yaptığı paylaşımlarıyla hem de hayatıyla en çok konuşulan isimler arasında. Ebru Şahin ile 'ın sürpriz aşkı, magazin gündeminden düşmüyor. Ebru Şahin, Hercai dizisinin çekimleri için 'e gitti. Şahin, verdiği röportajda kariyeri ve aşk hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cedi Osman ile olan aşkının perde arkasını anlatan güzel oyuncu, söyledikleriyle herkesi şaşırttı. İşte Ebru Şahin'in aşkı Cedi Osman'la ilgili yaptığı çok konuşulacak açıklamalar…

Giriş Tarihi: 16.08.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 16:54
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’la ilgili bir itirafta bulundu! ‘Yazılan her şey yanlıştı’

'nin , bu yaza damga vuran isimler arasında yer alıyor. Hem yaptığı paylaşımlarıyla hem de hayatıyla en çok konuşulan isimler arasında. Ebru Şahin ile 'ın sürpriz aşkı, magazin gündeminden düşmüyor. Ebru Şahin, Hercai dizisinin çekimleri için 'e gitti. Şahin, verdiği röportajda kariyeri ve aşk hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cedi Osman ile olan aşkının perde arkasını anlatan güzel oyuncu, söyledikleriyle herkesi şaşırttı. İşte Ebru Şahin'in aşkı Cedi Osman'la ilgili yaptığı çok konuşulacak açıklamalar…

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’la ilgili bir itirafta bulundu! ‘Yazılan her şey yanlıştı’

Devir 'in devri… Ebru Şahin güzelliği kadar yeteneğiyle de yıldızı parlıyor. Özel hayatıyla anılmak istemese de bu yaz 'la yaşadığı , magazin gündeminden inmedi. Tüm bunları konuştuğumuz Ebru Şahin: "Doğru yolda olduğunu hissettiğin sürece yanlış yolu cazip gösterenlerin sesine kulak asma."

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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’la ilgili bir itirafta bulundu! ‘Yazılan her şey yanlıştı’

Kıvır kıvır saçları, gülücükler dağıtan ifadesiyle son dönemin öne çıkan isimlerinden. Özel hayatında zorlama şeylerden uzak duruyor. Hayatına yeni girenlerin ketumluğuna şaşırdıklarını söylüyor. Ve korkularının üzerine 'korkusuzca' gittiğini anlatıyor. 'la ilişkisini "Mutlu ve huzurlu" olarak tanımlıyor. ''nin 'deki setinde çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’la ilgili bir itirafta bulundu! ‘Yazılan her şey yanlıştı’

Ödüller alıyorsunuz. Projeleriniz çok izleniyor. Reklamlarda karşımıza çıkıyor, dergi kapaklarını süslüyorsunuz. Bu kadarını hayal eder miydiniz?

İnsan zaten hep hayal eder, ben de küçüklüğümden beri oyuncu olmayı hayal ediyordum. Ama bazen çok zorlayıcı olsa da fazla otokontrollü olduğumdan şu anki sevgi ve manevi kazanımlarımı hayal etmiştim diyemem. Çünkü iç dünyamda bile hep "Bu kadarı bana yeter" bakış açım vardı.

Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’la ilgili bir itirafta bulundu! ‘Yazılan her şey yanlıştı’
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Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’la ilgili bir itirafta bulundu! ‘Yazılan her şey yanlıştı’
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’la ilgili bir itirafta bulundu! ‘Yazılan her şey yanlıştı’
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