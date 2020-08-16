Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’la ilgili bir itirafta bulundu! ‘Yazılan her şey yanlıştı’

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin, bu yaza damga vuran isimler arasında yer alıyor. Hem yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla hem de aşk hayatıyla en çok konuşulan isimler arasında. Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın sürpriz aşkı, magazin gündeminden düşmüyor. Ebru Şahin, Hercai dizisinin çekimleri için Mardin'e gitti. Şahin, verdiği röportajda kariyeri ve aşk hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cedi Osman ile olan aşkının perde arkasını anlatan güzel oyuncu, söyledikleriyle herkesi şaşırttı. İşte Ebru Şahin'in aşkı Cedi Osman'la ilgili yaptığı çok konuşulacak açıklamalar…