Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin sevgilisi Cedi Osman’la ilgili bir itirafta bulundu! ‘Yazılan her şey yanlıştı’

Ödüller alıyorsunuz. Projeleriniz çok izleniyor. Reklamlarda karşımıza çıkıyor, dergi kapaklarını süslüyorsunuz. Bu kadarını hayal eder miydiniz?

İnsan zaten hep hayal eder, ben de küçüklüğümden beri oyuncu olmayı hayal ediyordum. Ama bazen çok zorlayıcı olsa da fazla otokontrollü olduğumdan şu anki sevgi ve manevi kazanımlarımı hayal etmiştim diyemem. Çünkü iç dünyamda bile hep "Bu kadarı bana yeter" bakış açım vardı.