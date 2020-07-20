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Haberler Galeri Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’in plaj tarzı sosyal medyayı salladı! İlk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan geldi!

’nin yıldızı ’in plaj tarzı sosyal medyayı salladı! İlk yorum sevgilisi 'dan geldi!

dizisiyle yıldızı parlayan Alaçatı tatilinde aşkı buldu. Daha önce ile dedikodularını yalanlayan Ebru Şahin geçtiğimiz hafta fena yakalanmıştı. Bir mekanda eğlenen Ebru Şahin ile Cedi Osman trafik ışıklarına takılınca aşkları da belgelenmişti. Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz hafta Alaçatı'da objektife el ele yakalandılar. Güzel oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı son fotoğraf çok beğenildi. Ebru Şahin, gladyatör tarzı ile dikkat çekti. Fit haliyle dikkat çeken oyuncuya ilk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan geldi…

Giriş Tarihi: 20.07.2020 15:23 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 15:25
Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’in plaj tarzı sosyal medyayı salladı! İlk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan geldi!

dizisiyle yıldızı parlayan Alaçatı tatilinde aşkı buldu. Daha önce ile dedikodularını yalanlayan Ebru Şahin geçtiğimiz hafta fena yakalanmıştı. Bir mekanda eğlenen Ebru Şahin ile Cedi Osman trafik ışıklarına takılınca aşkları da belgelenmişti. Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz hafta Alaçatı'da objektife el ele yakalandılar. Güzel oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı son fotoğraf çok beğenildi. Ebru Şahin, gladyatör tarzı ile dikkat çekti. Fit haliyle dikkat çeken oyuncuya ilk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan geldi…

Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’in plaj tarzı sosyal medyayı salladı! İlk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan geldi!

Basketbolcu ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu 'in plaj tarzına beğeni yağdı.

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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’in plaj tarzı sosyal medyayı salladı! İlk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan geldi!

Alaçatı'da tatiline devam eden , gladyatör tarzı ile dikkat çekti. Fit haliyle dikkat çeken oyuncuya ilk yorum sevgilisi 'dan geldi.

Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’in plaj tarzı sosyal medyayı salladı! İlk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan geldi!

Ünlü basketbolcu, sevgilisinin paylaşımına kalpli göz emojisi bıraktı.

Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’in plaj tarzı sosyal medyayı salladı! İlk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan geldi!
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Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’in plaj tarzı sosyal medyayı salladı! İlk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan geldi!
Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’in plaj tarzı sosyal medyayı salladı! İlk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan geldi!
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