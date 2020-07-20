Hercai’nin yıldızı Ebru Şahin’in plaj tarzı sosyal medyayı salladı! İlk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan geldi!

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Ebru Şahin Alaçatı tatilinde aşkı buldu. Daha önce Cedi Osman ile aşk dedikodularını yalanlayan Ebru Şahin geçtiğimiz hafta fena yakalanmıştı. Bir mekanda eğlenen Ebru Şahin ile Cedi Osman trafik ışıklarına takılınca aşkları da belgelenmişti. Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz hafta Alaçatı'da objektife el ele yakalandılar. Güzel oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı son fotoğraf çok beğenildi. Ebru Şahin, gladyatör tarzı ile dikkat çekti. Fit haliyle dikkat çeken oyuncuya ilk yorum sevgilisi Cedi Osman'dan geldi…